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На Зыбицкой открылся бар в стиле американской военной авиабазы AREA 51
Источник материала: Tut.by
На Зыбицкой продолжают открываться новые бары. Пару недель назад здесь
Новое место открылось на месте закрывшегося бара «Облако». Метраж небольшой — всего 52 квадратных метра. Владелец заведения Сергей говорит, что в прошлом году купил «Облако» примерно на 70% готовности к открытию.
Закрывать его и кардинально менять интерьер под AREA 51 в разгар сезона было финансово невыгодно, поэтому перезапустился бар только сейчас.
Учредитель нового бара говорит, что сам последние 16 лет жил в Америке и знает, что об AREA 51 постоянно ходят какие-то слухи.
— Из-за недостатка информации у людей развивается фантазия, они размышляют: «А что же там на самом деле происходит?». Бар — это моя попытка пофантазировать на тему, как бы авиабаза могла выглядеть в условиях бара.
Сергей говорит, что уехал из Беларуси в 2002 году и долгое время здесь не появлялся. Когда приехал в 2016, был очень удивлен тем, как изменился Минск.
— Мне захотелось открыть что-то новое для Минска, и чтобы это было для души, — резюмирует владелец.
Пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели.
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Новое место открылось на месте закрывшегося бара «Облако». Это бар AREA 51, в котором обыгрывают тематику самой секретной американской авиабазы.
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