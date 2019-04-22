На Зыбицкой открылся бар в стиле американской военной авиабазы AREA 51

Источник материала: Tut.by

На Зыбицкой продолжают открываться новые бары. Пару недель назад здесь открылся гастробар «Лес» с нетипичным для барных улиц концепцией и интерьером, теперь запустился новый проект — бар AREA 51, в котором обыгрывают тематику самой секретной американской авиабазы.

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В новом заведении владелец постарался сделать упор на интерьер. Многое делали под заказ. Барная стойка, например, — это крыло самолета, выполненное из металла. А в фюзеляж самолета встроен диджейский пульт.

Новое место открылось на месте закрывшегося бара «Облако». Метраж небольшой — всего 52 квадратных метра. Владелец заведения Сергей говорит, что в прошлом году купил «Облако» примерно на 70% готовности к открытию.

Закрывать его и кардинально менять интерьер под AREA 51 в разгар сезона было финансово невыгодно, поэтому перезапустился бар только сейчас.

AREA 51 — это самая секретная американская авиабаза, которая находится посреди пустыни Невада, где испытывают новейшие летательные аппараты.











Столы и подстолья выполнены в форме авиационных мин из металла, сами столешницы — массив, на которых изображены чертежи. Вместо крючков для одежды — патроны.

Учредитель нового бара говорит, что сам последние 16 лет жил в Америке и знает, что об AREA 51 постоянно ходят какие-то слухи.

— Из-за недостатка информации у людей развивается фантазия, они размышляют: «А что же там на самом деле происходит?». Бар — это моя попытка пофантазировать на тему, как бы авиабаза могла выглядеть в условиях бара.

Сергей говорит, что уехал из Беларуси в 2002 году и долгое время здесь не появлялся. Когда приехал в 2016, был очень удивлен тем, как изменился Минск.

— Мне захотелось открыть что-то новое для Минска, и чтобы это было для души, — резюмирует владелец.





Пока в баре предлагают только напитки, закуска появится примерно через две-три недели.

Что: бар AREA 51. Где: ул. Зыбицкая, 9/20. Когда: с 18.00 до 02.00 с воскресенья по четверг и с 18.00 до 04.00 с пятницы по субботу.

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