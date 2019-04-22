В Минске 15-летний подросток ушел в школу и пропал

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 15-летний Алексей Малашко пропал утром 22 апреля. Как пояснили представители ГУВД Мингорисполкома, около 8 часов утра молодой человек ушел в школу и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Сейчас школьника ищут правоохранители и волонтеры. На вид подростку около 15-16 лет, рост примерно 160-170 см, плотного телосложения, светлые волосы. В момент исчезновения был одет в серую куртку, клетчатую рубашку, черные джинсы и кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Малашко, сообщить об этом в милицию.