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В Минске 15-летний подросток ушел в школу и пропал

23.04.2019 18:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 15-летний подросток ушел в школу и пропал
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 15-летний Алексей Малашко пропал утром 22 апреля. Как пояснили представители ГУВД Мингорисполкома, около 8 часов утра молодой человек ушел в школу и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В Минске 15-летний подросток ушел в школу и пропал В Барановичах нашли 13-летнюю школьницу, которая сбежала из больницы

Сейчас школьника ищут правоохранители и волонтеры. На вид подростку около 15-16 лет, рост примерно 160-170 см, плотного телосложения, светлые волосы. В момент исчезновения был одет в серую куртку, клетчатую рубашку, черные джинсы и кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Малашко, сообщить об этом в милицию.

 
 
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