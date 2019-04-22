 24 апреля 2019 г. с 11 до 13 часов состоится «прямая телефонная линия» с начальником Волковысского районного отдела Следственного комитета Максимом Вячеславовичем ГАРКАВЫМ.

Вопросы можно задать по телефону 7-51-40 и 4-32-93.