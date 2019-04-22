Власти придумали, как снизить травматизм на работе. Для некоторых хотят отменить компенсацию

Источник материала: Tut.by

В Беларуси существенно выросло число погибших или травмированных на производстве. Эту проблему обсуждали сегодня на заседании Совмина. Из-за роста травматизма на работе власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве. Одно из предложений — не выплачивать их, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Минтруда подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда, сообщил премьер-министр Сергей Румас сегодня на заседании Совмина по производственному травматизму с тяжелыми последствиями и обеспечению пожарной и промышленной безопасности в организациях.

«Главное направление — сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», — сообщила министр труда Ирина Костевич.

Среди предложений — скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. «Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховые выплаты, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении», — добавила министр. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма — в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.

Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).

Сергей Румас также обратил внимание на обстановку в области пожарной безопасности. По сравнению с 2017 годом количество пожаров на объектах организаций увеличилось более чем на 40% (с 383 до 542). Рост отмечается как у субъектов хозяйствования всех форм собственности, так и в жилом секторе.

Кроме того, увеличилось количество чрезвычайных происшествий на опасных производственных и потенциально опасных объектах, в которых не последнюю роль сыграл износ оборудования и выработка его ресурса. Во время надзорных мероприятий выявляются прямые нарушения законодательства, регламентирующего вопросы пожарной и промышленной безопасности.

«Судя по материалам, представленным к сегодняшнему заседанию, основная причина травматизма, пожаров и иных происшествий — это отсутствие дисциплины и порядка на производстве. Решая задачи экономического характера, отдельные руководители и ответственные должностные лица предприятий упускают гораздо более важные вопросы — сохранение жизни и здоровья работников», — отметил премьер-министр.