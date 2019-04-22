Исследование: какие ошибки женщины и мужчины допускают в сексе

Исследователи провели опрос более двух тысяч человек, чтобы определить, какие ошибки в сексе допускают многие из нас. Об этом пишет Metro.
Как говорят авторы исследования, пока ваша сексуальная жизнь здорова и приятна, вы идете вперед. Но всегда есть возможность что-то улучшить. Поэтому анонимные участники опроса рассказали, какие действия партнера в постели их раздражают больше всего.
«Мужские» ошибки по версии женщин. «Бесит, когда» партнер:
• пропускает прелюдию;
• первым достигает оргазма;
• неуклюж;
• говорит грубости невпопад;
• не готов к интимному разговору после секса;
• засыпает сразу после;
• комментирует фигуру партнерши;
• уверен, что точно знает, что делать;
• игнорирует язык тела;
• холоден и избегает эмоциональной близости;
«Женские» ошибки по версии мужчин. «Бесит, когда» партнер:
• не проявляет инициативу;
• всегда хочет заниматься сексом в темноте;
• симулирует оргазм;
• слишком много говорит;
• не любопытна к новому;
• говорит о бывших в постели;
• слишком рациональна;
• слишком застенчива;
• думает, что он всегда готов к сексу;
• чересчур беспокоится о своей внешности.
Эксперты подчеркивают, что все пункты, к счастью, легко устраняются: достаточно лишь честно и открыто обсудить с партнером, в чем причина нежелания поддерживать «сексуальную» инициативу. «Стресс, прием лекарств, потеря уверенности, неблагоприятные изменения в повседневной жизни, проблемы со здоровьем, травма в прошлом и возраст – это лишь немногие из факторов, которые могут повлиять на наши половые влечения, поэтому, прежде чем спешить с выводами, друг с другом следует для начала поговорить», – подытоживают авторы.