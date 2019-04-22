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Исследование: какие ошибки женщины и мужчины допускают в сексе

23.04.2019 18:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Исследователи провели опрос более двух тысяч человек, чтобы определить, какие ошибки в сексе допускают многие из нас. Об этом пишет Metro.

Как говорят авторы исследования, пока ваша сексуальная жизнь здорова и приятна, вы идете вперед. Но всегда есть возможность что-то улучшить. Поэтому анонимные участники опроса рассказали, какие действия партнера в постели их раздражают больше всего. 

«Мужские» ошибки по версии женщин. «Бесит, когда» партнер:

•    пропускает прелюдию;
•    первым достигает оргазма;
•    неуклюж;
•    говорит грубости невпопад;
•    не готов к интимному разговору после секса;
•    засыпает сразу после;
•    комментирует фигуру партнерши;
•    уверен, что точно знает, что делать;
•    игнорирует язык тела;
•    холоден и избегает эмоциональной близости;

«Женские» ошибки по версии мужчин. «Бесит, когда» партнер:

•    не проявляет инициативу;
•    всегда хочет заниматься сексом в темноте;
•    симулирует оргазм;
•    слишком много говорит;
•    не любопытна к новому;
•    говорит о бывших в постели;
•    слишком рациональна;
•    слишком застенчива;
•    думает, что он всегда готов к сексу;
•    чересчур беспокоится о своей внешности.

Эксперты подчеркивают, что все пункты, к счастью, легко устраняются: достаточно лишь честно и открыто обсудить с партнером, в чем причина нежелания поддерживать «сексуальную» инициативу. «Стресс, прием лекарств, потеря уверенности, неблагоприятные изменения в повседневной жизни, проблемы со здоровьем, травма в прошлом и возраст – это лишь немногие из факторов, которые могут повлиять на наши половые влечения, поэтому, прежде чем спешить с выводами, друг с другом следует для начала поговорить», – подытоживают авторы.

 
 
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Исследователи провели опрос более двух тысяч человек, чтобы определить, какие ошибки в сексе допускают многие из нас. Об этом пишет Metro. Как говорят авторы...
 
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