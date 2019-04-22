Исследование: какие ошибки женщины и мужчины допускают в сексе

Источник материала: KYKY

Исследователи провели опрос более двух тысяч человек, чтобы определить, какие ошибки в сексе допускают многие из нас. Об этом пишет Metro.



Как говорят авторы исследования, пока ваша сексуальная жизнь здорова и приятна, вы идете вперед. Но всегда есть возможность что-то улучшить. Поэтому анонимные участники опроса рассказали, какие действия партнера в постели их раздражают больше всего.



«Мужские» ошибки по версии женщин. «Бесит, когда» партнер:



• пропускает прелюдию;

• первым достигает оргазма;

• неуклюж;

• говорит грубости невпопад;

• не готов к интимному разговору после секса;

• засыпает сразу после;

• комментирует фигуру партнерши;

• уверен, что точно знает, что делать;

• игнорирует язык тела;

• холоден и избегает эмоциональной близости;



«Женские» ошибки по версии мужчин. «Бесит, когда» партнер:



• не проявляет инициативу;

• всегда хочет заниматься сексом в темноте;

• симулирует оргазм;

• слишком много говорит;

• не любопытна к новому;

• говорит о бывших в постели;

• слишком рациональна;

• слишком застенчива;

• думает, что он всегда готов к сексу;

• чересчур беспокоится о своей внешности.



Эксперты подчеркивают, что все пункты, к счастью, легко устраняются: достаточно лишь честно и открыто обсудить с партнером, в чем причина нежелания поддерживать «сексуальную» инициативу. «Стресс, прием лекарств, потеря уверенности, неблагоприятные изменения в повседневной жизни, проблемы со здоровьем, травма в прошлом и возраст – это лишь немногие из факторов, которые могут повлиять на наши половые влечения, поэтому, прежде чем спешить с выводами, друг с другом следует для начала поговорить», – подытоживают авторы.