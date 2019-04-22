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Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси с 1 мая

23.04.2019 19:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси с 1 мая
Фото из открытых источников

В Беларуси с 1 мая повысят трудовые пенсии. Рост составит 6,5%. Это предусмотрено указом президента «О повышении пенсий».

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий в Беларуси с 1 мая 70 рублей при средней зарплате 170. Как обеспечивали пенсионеров в СССР?

Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2019 года в связи с ростом средней зарплаты. Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней зарплаты работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Это первое повышение трудовых пенсий в 2019 году. В 2018 году трудовые пенсии в связи с ростом средней заработной платы работников перерассчитывались трижды: с 1 мая, 1 августа и 1 ноября. В результате средний размер пенсии по возрасту в декабре 2018 года в сравнении с декабрем 2017 года увеличился на 21,7%, в реальном выражении – на 15,3%.

Отметим, что с 1 мая также ожидается увеличение размера минимальных трудовых и социальных пенсий. Они зависят от величины бюджета прожиточного минимума, который должны скорректировать как раз к началу месяца.

 
 
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Трудовые пенсии увеличатся в среднем на 6,5%.
 
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