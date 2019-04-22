«От этого зависит безопасность на дорогах». Надпись «Выконвай хуткасны рэжым» перевели на русский

Источник материала: Tut.by

На трассе М3 Минск — Витебск на придорожном информационном табло надпись о соблюдении скорости перевели с белорусского на русский язык. Стоит отметить, что сделали это через несколько дней после высказывания на эту тему президента Лукашенко. По его мнению, половина людей просто не понимают версию на белорусском языке.



Фото: Глеб Малофеев

Возле магистрали М3, ведущей из Минска в сторону Витебска, недалеко от съезда к спорткомплексу Раубичи, установлены два информационных табло, на которых отображаются нужные сведения для водителей: текущее время, температура воздуха и покрытия, номер телефона дорожной службы. Через табло дорожники также могут обратиться к автомобилистам. До недавнего времени объявления, адресованные водителям, публиковались на белорусском языке, но несколько дней назад они были переведены на русский язык.

— Раньше было написано: «Выконвайце хуткасны рэжым». А позавчера еду, уже написано: «Выполняйте скоростной режим», — рассказал AUTO.TUT.BY автомобилист из Минска. — А зачем? Я не против русского языка, тем более, что я на нем разговариваю чаще, чем на белорусском. Но хотелось, чтобы родной язык сохранялся хотя бы так: на дорожных знаках, объявлениях, вывесках магазинных, потому что наши дети и так родного языка не знают.

В РУП «Минскавтодор-Центр» AUTO.TUT.BY объяснили, почему изменили язык объявления.

— У нас в стране два государственных языка: белорусский и русский, поэтому почему бы не разместить обращение к водителям на русском? Тем более, что табло установлено на трассе, по которой часто ездят гости из России, водители должны понимать, что за обращение им адресуется, от этого зависит безопасность на дорогах, — рассказали на предприятии.

Напомним, 19 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту, отметил, что «опять пошла эта языковая волна».

— Я же вас просил, не поднимайте этот вопрос вообще! Он закрыт в Беларуси! У нас два государственных языка — русский и белорусский.

Президент рассказал про жалобы и от белорусов, и от россиян на замену вывесок. «Еду по дороге. Трасса, которую называют президентской. Вывесили табло „Выконвай хуткасны рэжым“. Понятно мне, что хотел сказать автор. Но едет русский человек или русскоязычный белорус: Выконвай… Хуткасны… Но понял, что „рэжым“. Неужели (думает) опять про диктатуру Лукашенко. Что вы хотели этим показать? 50 процентов населения (с запасом говорю) поймут, что требует дорожник или гаишник… Но остальные же не поймут! Пришлось вернуть название нормальное. Кто поймет, что это скоростной режим, а не диктатура Лукашенко…»