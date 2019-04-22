|
Пенсии в Беларуси вырастут с 1 мая на 6,5%
23.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 мая на 6,5%, передает
Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней заработной платы в республике, сообщили в пресс-службе главы государства.
По данным Минтруда республики, в настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают более 2,5 млн человек, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней заработной платы в республике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)