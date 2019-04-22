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Пенсии в Беларуси вырастут с 1 мая на 6,5%

23.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 мая на 6,5%, передает БЕЛТА.

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней заработной платы в республике, сообщили в пресс-службе главы государства. 

По данным Минтруда республики, в настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают более 2,5 млн человек, передает РИА «Новости». В марте средний размер назначенных пенсий по возрасту составил немногим более 393 белорусских рублей (около 188 долларов).



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Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней заработной платы в республике.
 
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