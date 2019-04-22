Пенсии в Беларуси вырастут с 1 мая на 6,5%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 мая на 6,5%, передает БЕЛТА .

Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в связи с ростом средней заработной платы в республике, сообщили в пресс-службе главы государства.