В воинской части в Витебске солдат получил смертельную травму

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла 22 апреля в воинской части в Витебске. Военнослужащий разгружал прицеп, стоя между машинами. Одна из них покатилась так, что парня зажало.

Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. К сожалению, травмы оказались слишком серьезными, солдат скончался в больнице 23 апреля. В Следственном комитете сообщили, что за нарушение правил вождения или эксплуатации машин по ч. 2 ст. 464 УК возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего военнослужащего.

По информации СК, именно он, находясь в кабине автомобиля МАЗ, не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который совершил наезд на солдата. Следствие продолжается.