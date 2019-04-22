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Экс-глава ОНТ Кисель сдает коттедж в Дроздах за $6500 в месяц

23.04.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как и всем остальным представителям властной номенклатуры, ему элитная земля досталась бесплатно или почти бесплатно.

Экс-глава ОНТ Кисель сдает коттедж в Дроздах за 00 в месяц
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Бывший глава телеканала ОНТ Григорий Кисель сдает в аренду свой коттедж в Дроздах. Соответствующее объявление появилось на сайтах с каталогами недвижимости, пишет nn.by.

За аренду дома на улице Речной просят $6500 в месяц. Точное расположение дома не указано, но идентифицировать хозяина несложно. На стене в одной из комнат можно заметить фотопортрет Киселя. В другой — висит шарж на Киселя и других пропагандистов государственного телевидения — Юрия Козиятко, Александра Зимовского.

Хозяин дома отказался комментировать ситуацию. «А с чего вы взяли, что я что-то сдаю? — возразил Кисель и продолжил: — Это моя частная жизнь, а детали частной жизни я не комментирую».

Журналисты отмечают, что экс-глава ОНТ получил участок в Дроздах в середине 2000-х. Как и всем остальным представителям лукашенковской номенклатуры, ему элитная земля досталась бесплатно или почти бесплатно.

Его ближайшие соседи в Дроздах — Виктор Шейман и священник Федор Повный.


Григорий Кисель — уникальный житель Дроздов, так как смог каким-то образом построить на своих 15 сотках два (!) коттеджа. Одним владеет он, вторым — дочь Елена. Неясно, правда, какой из них сдается в аренду.

«На первом этаже расположены: гостиная, столовая, кухня, спальня с санузлом, гостевая комната, санузел, в котором установлена душевая кабина с баней, кабинет, тренажерный зал, постирочная комната. На втором этаже расположены: три комнаты, просторная спальня с панорамным окном, санузел, гардеробная комната. В доме сделан современный ремонт из качественных строительных материалов. Дом полностью укомплектован всей необходимой мебелью и бытовой техникой, в каждой комнате установлен кондиционер. Грамотная планировка дома позволяет чувствовать себя комфортно в любое время года. Автономное отопление. Для парковки авто есть гараж и место на участке. На придомовой территории выполнен ландшафтный дизайн, установлена просторная беседка, создан декоративный пруд», — говорится в объявлении.
                                          
Григорий Кисель pодился в 1955 году в деревне Здудичи Светлогорского района. Окончил журфак БГУ (1979 г.). Работал в газете «Могилевская правда» (1979—1987), в Могилевском обкоме КПБ (1987—1990), редактором газеты «Могилевские ведомости» (1990—1994). Председатель Белтелерадиокомпании (1994—2000), посол в Румынии (2000—2002), председатель правления ОНТ (2002—2017). Вдовец, имеет двоих взрослых детей.

 
 
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Как и всем остальным представителям властной номенклатуры, ему элитная земля досталась бесплатно или почти бесплатно.
 
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