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Минфин попробует разместить на аукционе долларовые облигации
Источник материала: Партизан
Их срок обращения составит шесть лет.
Минитерство финансов 25 апреля на БВФБ проведет аукцион по размещению 6-летних долларов облигаций.
Номинал одной ценной бумаги составит 1000 долларов. Срок обращения облигаций 2 133 дня. Их должны погасить 25 февраля 2025 году.
По облигациям в ходе аукциона будет установлен постоянный процентный доход. Его будут выплачивать два раза в год: 25 августа и 25 февраля.
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Их срок обращения составит шесть лет.
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