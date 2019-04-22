Минфин попробует разместить на аукционе долларовые облигации

Минитерство финансов 25 апреля на БВФБ проведет аукцион по размещению 6-летних долларов облигаций.





Номинал одной ценной бумаги составит 1000 долларов. Срок обращения облигаций 2 133 дня. Их должны погасить 25 февраля 2025 году.





По облигациям в ходе аукциона будет установлен постоянный процентный доход. Его будут выплачивать два раза в год: 25 августа и 25 февраля.



