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Минфин попробует разместить на аукционе долларовые облигации

23.04.2019 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их срок обращения составит шесть лет.

Минитерство финансов 25 апреля на БВФБ проведет аукцион по размещению 6-летних долларов облигаций.

Номинал одной ценной бумаги составит 1000 долларов. Срок обращения облигаций 2 133 дня. Их должны погасить 25 февраля 2025 году.

По облигациям в ходе аукциона будет установлен постоянный процентный доход. Его будут выплачивать два раза в год: 25 августа и 25 февраля.


 
 
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