iSANS: в Беларуси используется схема по расколу общества, испытанная на востоке Украины

Авторы доклада делают вывод, что на Беларусь воздействует несколько российских групп давления – как официальные, так и неофициальные. Официальным проводником влияния на Беларусь являются механизмы Союзного Государства. Эта структура, долгое время казавшаяся безобидной, в последнее время используется для наполнения нашей страны различными активными сетями влияния и каналами для финансирования групп влияния и пропагандистской деятельности внутри Беларуси.





«Именно в рамках Союзного государства реализуются многочисленные программы по вовлечению беларусской молодежи в различные евразийские и около-интеграционные образовательные мероприятия. Занятия ведут российские эксперты-политологи — такие, например, как Владимир Лепехин из МИА Россия Сегодня, известный своей проимперской позицией и вовлеченностью в информационные операции за рубежом, и Игорь Ашманов — тот самый серый кардинал русскоязычного интернета, который обеспечивал продвижение интернет-проектов патриотического круга в России путем SEO-оптимизации. Они рассказывают участникам о своей охранительной концепции информационного суверенитета и информационных войнах при помощи «мозговых вирусов» и манипуляций, организуют визиты в РосАтом и RТ, устраивают форсайт-сессии, выстроенные приближенными к Кремлю методологами», – говорится в докладе.





Авторы доклада пишут, что отсутствие перспектив и механизма социальных лифтов активно используются для вовлечения и индоктринации беларусской молодежи:





«В 2018 году началось проведение российско-беларусского молодежного конкурса «Союзная лига дебатов», организованного Центром изучения перспектив интеграции при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи. В нем участвует молодежь – студенты, магистранты, аспиранты. Финал конкурса был проведен в ноябре на базе Постоянного Комитета Союзного государства с участием его Госсекретаря Григория Рапоты. Организаторы рассказывали: «В Лиге дебатов приняли участие около 40 участников. И они никуда не пропадают. По итогам конкурса международников лучшие были взяты на обучение в магистратуру по специальности «Международные отношения», «Политология», «Политическая философия» с перспективой прохождения практики как в Постоянном Комитете Союзного государства, так и в экономической комиссии ЕАЭС. То есть создаются социальные лифты, когда молодые люди становятся специалистами в российско-беларусских отношениях, в интеграционных проектах».





Наиболее успешные участники этих молодежных программ потом оказываются цитируемыми экспертами таких известных организаций, как РСМД, проходят стажировку в Институте Европы, получают поддержку для обучения и научной работы за рубежом. Менее успешные остаются индоктринированными активистами с ощущением социального продвижения и вовлеченности в важные политические процессы…





…При поддержке и организации стратегических мероприятий государственного агентства Россотрудничество, финансируемых государством Фонда «Русский мир» и Фонда Горчакова представители беларусского общества оказываются вовлеченными в создание сетей российского влияния и за пределами Беларуси — в Казахстане, Словакии и Сербии. Программы этих же структур — Россотрудничества, Фонда Горчакова и Фонда «Русский мир» — активны и внутри Беларуси».





На взгляд авторов, в Беларуси наиболее уязвимыми для российской пропаганды и иных форм воздействия в рамках «гибридной войны» оказываются следующие группы:





молодые люди, у которых нет социальных лифтов, в том числе, из более депрессивных восточных регионов Беларуси, которым Россия предлагает определенную экономическую и социальную альтернативу;

работники больших убыточных бюджетных предприятий, которые уже испытывают трудности экономического характера. Для них привлекательна витринная модель корпоративного российского государства, где еще несколько лет назад работники таких предприятий были неплохо обеспечены. При этом эта группа в обществе также боится экономических реформ западного типа, которыми их пугает российская пропаганда;

военные, для которых экономически благополучное положение российских военных оказывается привлекательным. Кроме того, образование значительная часть из них получила именно российского и антизападного образца.

люди, не использующие беларусский язык в быту и не считающие его родным, независимо от их этнической самоидентификации;

прихожане РПЦ, так как РПЦ используется как агент влияния;

чиновничьи и деловые элиты; действия со стороны российских акторов влияния уже направлены на раскол управленческих и деловых элит, включая парламент, а также на офицеров силовых структур. При этом занимающие руководящие посты в органах государственного управления и бизнеса по большей части осознают, что их позиции при фактическом вхождении в состав России окажутся под неминуемой угрозой, так что в первую очередь идет речь об уязвимости представителей среднего и нижнего звена, или тех, кто имеет давние связи с российскими партнерами и надеется защитить или улучшить свое положение.

Важную функцию, по убеждению авторов доклада, выполняет также российское посольство в Минске, которое, согласно источникам, не только поддерживает существующий при нем ряд организаций соотечественников, но также, помимо упомянутых выше российских официальных фондов, служит каналом распределения финансирования внутри Беларуси. Сайт посольства, а также сайт Организации российских соотечественников в Беларуси служат инструментами пророссийской пропаганды.









«В эту часть информационной работы активно вовлечены также Институт стран СНГ под руководством известного сторонника имперских идей и актора «русской весны» в Украине российского политика Константина Затулина и его пропагандистский сайт Материк.ру. По утверждениям различных источников, новый посол РФ в Беларуси, силовик Михаил Бабич, вокруг которого было много информационных баталий и агреман которому с беларусской стороны был получен не сразу, привез с собой серьезную команду по операциям влияния и внедрения».





В докладе говорится, что финансирование такоей деятельности идет вполне официально по дипломатической линии в Беларуси. Предусмотрено оно специальным Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности культурно-информационных центров от 10 декабря 2009 г. Согласно Соглашению, этими вопросами заведуют Посольство РФ в Беларуси и Россотрудничество.





«Сложно оценить суммарно, сколько в целом средств за последние 4-5 лет было вложено в процессы, связанные с пророссийской активностью внутри и вокруг Беларуси. В современной системе каждое российское ведомство имеет свой «карман», из которого может финансировать работу по влиянию. В том числе, такие «карманы» есть и у МИД России, и у Министерства образования, и у Министерства связи и коммуникаций, и у многих других. Кроме того, у таких крупных городов, как Москва, тоже есть такие фонды.





Крупнейшим игроком на этом поле расширения российского влияния при помощи «мягкой силы» является правительственное агентство Россотрудничество. Годовое финансирование Россотрудничества к 2020 году должно составить 9 500 000 000 руб. (около 130 миллионов евро). Кроме него, важнейшие по распространению влияния государственные структуры — это Фонд «Русский Мир», Фонд Горчакова и Фонд поддержки соотечественников. Работа этих фондов достаточно хорошо описана в многочисленных статьях и докладах, в том числе, в докладах служб безопасности стран Балтии. Деятельность всех этих игроков непрозрачна, и все они действуют в Беларуси.





Российский Фонд поддержки соотечественников перестал размещать свою публичную финансовую отчетность после серии расследований его деятельности в странах Балтии, однако финансовые отчеты доступны через Росстат и ассоциированные с ним сервисы. Согласно им, в 2016 г. фонд потратил 2 464 583 евро, а в 2017 г. – 1 711 565 евро. Россотрудничество, Фонд Горчакова и Фонд «Русский мир» не публикуют подробные пострановые финансовые отчеты, известны лишь общие бюджеты и статьи расходов. Отчеты доступны через Росстат, однако без географической привязки:





Фонд Горчакова





2016





Поступления

Всего — 103 077 000 руб. (1 362 235 евро)

Потрачено 90 458 000 руб. (1 239 150 евро)

Из них на мероприятия 41 019 000 руб. (569 700 евро)





2017





Поступления

Всего — 122 376 000 руб. (1 617 285 евро)

Потрачено 86 647 000 руб. (1 203 330 евро)

Из них на мероприятия 37 240 000 руб. (517 220 евро)





Фонд «Русский Мир»





2016





Поступления

Всего — 521 813 000 руб. (7 247 400)

Потрачено 534 088 000 руб. (7 058 347 евро)

Из них на мероприятия 362 530 000 руб. (5 350 140 евро)





2017





Поступления

Всего — 474 199 000 руб. (6 586 100 евро)

Потрачено 532 900 000 руб. (7 042 647 евро)

На мероприятия 362 647 000 руб. (5 036 760 евро).





Россотрудничество и «Русский Мир» имеют соглашение о координации деятельности и объединении ресурсов, особенно в деятельности на территории стран СНГ. В Беларуси Фонд Горчакова и «Русский Мир» также поддерживают друг друга — например, Фонд Горчакова публикует у себя новость об открытии представительства «Русского Мира» в Беларуси, а «Русский Мир» его перепечатывает.





Россотрудничество размещает свои ежеквартальные финансовые отчеты без географической привязки у себя на сайте. Согласно им, за три года в 2016-2018 гг., Россотрудничество получило от государства 43 517 504 900 руб. (604 409 790 евро), из них выдало в качестве грантов 296 521 100 руб. (4 118 350 евро), а всего было потрачено 27 423 338 540 руб. (380 879 700 евро)».





В докладе также говорится о том, что через несколько госзакупок было профинансировано продвижение Русской Православной Церкви (РПЦ) и «традиционных ценностей», например, «Оказание услуг по подготовке и проведению комплекса мероприятий в зарубежных странах, направленных на популяризацию духовно-нравственных ценностей на основе православных традиций». Отделения Россотрудничества в Беларуси есть в Минске, Бресте и Гомеле под названием Российских центров науки и культуры. Представление об их деятельности можно получить, посетив их сайты. Центры Фонда «Русский Мир» есть в Минске и в Бресте. На сайте фонда есть список партнеров в Беларуси.





Кроме того, материалы доклада позволяют предположить, что основные усилия российская сторона прилагает для воздействия на восточные — граничащие с РФ, области Беларуси, а также Брест





«Небольшие относительно вышеупомянутых фондов средства также идут на работу с Беларусью из Фонда Президентских грантов. Однако благодаря тому, что проекты размещаются в открытом доступе на сайте, в результате его изучения, в совокупности с другими источниками, можно описать выстроенную схему влияния на ряд регионов Беларуси – Гомель, Могилев, Витебск и Брест, как на особую приграничную зону на западном направлении. Однако и здесь данные доступны только до 2016 года, так как более ранний архив был закрыт под предлогом преобразования операционной схемы», – говорится в докладе.





Согласно материалам доклада, только на трансграничные проекты и только из этого источника в 2016-2018 годах выделено около 500 тысяч евро. А благодаря публикации текстов проектов, также можно понять их характер и идеологические основания:





«Так, один из приграничных проектов, реализуемых РПЦ на общую сумму 3 217 587 руб., решает следующую задачу: «Содействие формированию в общественном сознании молодых граждан приграничных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь общности русской и белорусской культур как двух ветвей единого исторически сложившегося духовного и культурного начала». Проект обосновывается тем, что «в Беларуси происходит поиск национальной идентичности вне России, осуществляется попытка переворота общественного сознания, в которое закладывается мысль о польских и литовских корнях белорусской культуры. Представители Православной Церкви в Беларуси и эксперты института стран СНГ отмечают содействие представителям католической церкви, польских культурных организаций со стороны белорусских чиновников на местах».





В докладе говорится, что этот источник финансирования — далеко не основной для пророссийской деятельности в Беларуси, но он единственный, который публикует настолько подробные данные. Это дает возможность описать структуру деятельности проектов. Как известно из расследований российского вмешательства в США, даже с небольшими суммами денег агентам российского влияния удавалось добиться серьезных успехов.





Но основными и постоянными источниками финансирования составители доклада считают Россотрудничество, Фонд Горчакова, Фонд «Русский Мир» и Фонд поддержки соотечественников.





Этот вывод авторы документа делают из анализа сайтов фондов и посольства и сообщений о различных мероприятиях.





Также авторы доклада уверены, что в последние три года в приграничных областях – Витебской, Могилевской, Гомельской, а также в Бресте – ведется реализация комплексного проекта, направленного на углубление интеграционных процессов Беларуси и России.





«Из публикаций можно узнать, что консолидированная работа в 2016 году началась с проекта «Союзное братство». Основной целью проекта было «формирование принципиально новых основ взаимодействия и культурного обмена между молодёжью России и Беларуси, способствующих активизации интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Деятельность в рамках проекта имела пять основных направлений: «Молодёжное сотрудничество» (формирование международного молодёжного актива); «Открытые лекции» (популяризация общей истории двух государств), «Медиаплатформа» (развитие совместной информационной политики), «Общая Победа» (военно-патриотическое направление), «Единое пространство» (развитие приграничного молодёжного туризма)».





О том, что происходит на проводимых в рамках этих программ мероприятиях, в докладе говорится со ссылкой на расследования «Нашей Нивы» и отчеты проектов:





«Официально заключены договоренности с администрациями этих городов и городскими СМИ. Этот проект (как и большинство других подобных проектов) направлен на молодежь, ее индоктринацию и вовлечение в интеграционную деятельность на разных уровнях, разрушение беларусской идентичности и ее замену «евразийской» идентичностью. В программе проекта – совместная молодежная деятельность, обучение журналистике (с участием экспертов МИА Россия Сегодня), лекции российских политических и медиа-экспертов, встречи и т.д.





Занятия проходят в российском Смоленске по соседству с Беларусью на базе российского Агентства Интеграционных Инициатив (исполнителей несколько, но их проекты и работа скоординированы); создано специальное информационное агентство Рос-Бел. Одну из лекций, в частности, читал Владимир Лепехин из МИА Россия Сегодня, уже упомянутый выше. «Лекцию он читал на соответствующую тему – про информационные войны, а также «раскрывал тайны мировой геополитики».





В докладе также приводятся конкретные примеры проектов, цели и обоснование которых выложены в открытом доступе. Вот так выглядит обоснование медийной части трансграничного проекта, который на данный момент находится в стадии реализации:





«Цели: Развитие единого информационного пространства на территории российско-белорусского приграничья в соответствии с приоритетами политики Союзного государства. Пропаганда общих культурных и исторических ценностей России и Беларуси. … При современном уровне развития медийных технологий, средств коммуникации и социальных сетей в Интернете информационное влияние на регионы становится одним из главных инструментов так называемой «мягкой силы», с помощью которой можно не только управлять общественным мнением, но и побуждать население к деструктивным поступкам. Результатом подобной деятельности являются всё чаще появляющиеся в ряде белорусских и даже российских СМИ и иных источниках утверждений о том, что русские и белорусы не являются братскими народами… Противостоять данным деструктивным и радикальным явлениям в информационном пространстве приграничья можно лишь, наладив взаимодействие конструктивных СМИ и отдельных блогеров, работающих в приграничье. Основной целью такого взаимодействия должна стать совместно реализуемая информационная политика, популяризирующая общую историю. …Добрососедские отношения и родственность двух культур, налаживание неформального взаимодействия региональных профессионалов в области журналистики и интернет-технологий позволит преодолеть существующий вакуум в СМИ, способствовать информационному обмену и формированию позитивной медийной повестки…».





Целевые группы проекта:





Журналисты ведущих СМИ Витебской и Смоленской областей;

Популярные интернет-блогеры российско-белорусского приграничья;

Молодёжь российско-белорусского приграничья».

О том, какое воздействие участие в данных программах оказывает на умы популярных интернет-блогеров и молодежь российско-беларусского приграничья, подробно писала «Наша Нива», рассказывая историю гомельского блогера Евгения Володченко. Также в докладе говорится о других конкретных результатах реализации трансграничных проектов:





«В последние три-четыре года в этих регионах возникло несколько проинтеграционных антибеларусских сайтов с русско-националистической и имперской идеологией. Расследование показывает, что создатели этих сайтов — вовлеченные в реализацию трансграничных проектов люди из круга Румола и НОД. Основное содержание этих сайтов — практически идентичные материалы, перепечатанные друг у друга и растиражированные далее по соцсетям, аккаунты и паблики в которых поддерживаются тем же кругом людей. Эти выводы подтверждает и Артем Гарбацевич из «Нашей Нивы»: «Все они активно проводят рекрутинг подписчиков в социальных сетях в конкретном регионе. Аналитику для них пишут активисты «Румола» и НОДа».





Кроме основного инфраструктурного трансграничного проекта, в этой же схеме и в этих же регионах реализуются скоординированным образом патриотические проекты РПЦ, патриотические проекты памяти Второй мировой войны и проекты российского правительственного агентства Росмолодежь.





По некоторым оценкам, в ходе реализации этого проекта в Беларуси используется схема работы по расколу общества, испытанная ранее на востоке Украины. Риторика опубликованных в рамках проекта статей действительно напоминает действия пророссийских пропагандистов в Украине перед 2014 годом, включая фальсификацию истории, разогрев проблемы языка и агрессивного национализма».