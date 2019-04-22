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В Витебске Volkswagen Golf на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 22 апреля на перекрестке улицы Смоленской и проспекта Московского в Витебске. Молодой водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку,
28-летний водитель Volkswagen Golf поворачивал налево с улицы Смоленской на проспект Московский и на регулируемом пешеходном переходе наехал на 10-летнюю школьницу.
Девочку с травмами доставили в областную детскую больницу.
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Девочка получила повреждения, ее доставили в травматологическое отделение областной детской больницы.
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