В Витебске Volkswagen Golf на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло вечером 22 апреля на перекрестке улицы Смоленской и проспекта Московского в Витебске. Молодой водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

28-летний водитель Volkswagen Golf поворачивал налево с улицы Смоленской на проспект Московский и на регулируемом пешеходном переходе наехал на 10-летнюю школьницу.

Девочку с травмами доставили в областную детскую больницу.