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В Витебске Volkswagen Golf на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку

23.04.2019 19:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ДТП произошло вечером 22 апреля на перекрестке улицы Смоленской и проспекта Московского в Витебске. Молодой водитель сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

28-летний водитель Volkswagen Golf поворачивал налево с улицы Смоленской на проспект Московский и на регулируемом пешеходном переходе наехал на 10-летнюю школьницу.

Девочку с травмами доставили в областную детскую больницу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Девочка получила повреждения, ее доставили в травматологическое отделение областной детской больницы.
 
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