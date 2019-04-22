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В Бресте «лихач»-велосипедист врезался в легковушку с прицепом

23.04.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте «лихач»-велосипедист врезался в легковушку с прицепом
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 23 апреля на пересечении улиц Октябрьской революции и 28 июля в Бресте. Велосипедист на большой скорости хотел пересечь проезжую часть и «сбил» легковушку с прицепом.

В Бресте «лихач»-велосипедист врезался в легковушку с прицепом Когда велосипедисту нужно спешиваться при пересечении пешеходного перехода?

Примечательно, что в данном случае велосипедист не нарушил правил. Он двигался на разрешающий сигнал светофора и пересекал проезжую часть по специальной велосипедной «зеленой дорожке» на которой можно не спешиваться.

К счастью, в результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал. По данному факту проводится проверка. Интересно, что авария произошла буквально на глазах сотрудников ГАИ, которые дежурили неподалеку. Необычное ДТП попало на камеру видеонаблюдения.

 
Теги: Брест
 
 
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