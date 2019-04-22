В Бресте «лихач»-велосипедист врезался в легковушку с прицепом

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 23 апреля на пересечении улиц Октябрьской революции и 28 июля в Бресте. Велосипедист на большой скорости хотел пересечь проезжую часть и «сбил» легковушку с прицепом.

Примечательно, что в данном случае велосипедист не нарушил правил. Он двигался на разрешающий сигнал светофора и пересекал проезжую часть по специальной велосипедной «зеленой дорожке» на которой можно не спешиваться.

К счастью, в результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал. По данному факту проводится проверка. Интересно, что авария произошла буквально на глазах сотрудников ГАИ, которые дежурили неподалеку. Необычное ДТП попало на камеру видеонаблюдения.