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Как белорусы будут отдыхать в мае

23.04.2019 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

График переноса рабочих дней.

Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в нынешнем году, сообщает пресс-служба Министерства труда.

6 мая (понедельник) — на субботу 4 мая.

8 мая (среда) — на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года — 5 дней;

8 ноября (пятница) — на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.



 
 
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График переноса рабочих дней.
 
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