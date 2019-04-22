Как белорусы будут отдыхать в мае

Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в нынешнем году, сообщает пресс-служба Министерства труда.





6 мая (понедельник) — на субботу 4 мая.





8 мая (среда) — на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года — 5 дней;





8 ноября (пятница) — на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.



