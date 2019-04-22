Автомобиль столкнулся со слишком резвым велосипедистом прямо на глазах у сотрудников ГАИ

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло в городе Бресте 23 апреля 2019 года на перекрёстке улиц 28-го Июля и Октябрьской революции. Хорошо видно, насколько внезапно выехал велосипедист со стороны так называемой "мёртвой зоны" водителя.



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Фактически, это именно велосипедист сбил легковушку, а не наоборот.

видео - wikilink.by

Хороший пример для всех "летунов", что надо думать головой, а не носиться не глядя через переход. Хотя тут и можно не спешиваться, но это не значит, что можно пренебрегать безопасностью.