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Автомобиль столкнулся со слишком резвым велосипедистом прямо на глазах у сотрудников ГАИ

23.04.2019 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло в городе Бресте 23 апреля 2019 года на перекрёстке улиц 28-го Июля и Октябрьской революции. Хорошо видно, насколько внезапно выехал велосипедист со стороны так называемой "мёртвой зоны" водителя.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65554.php

Автомобиль столкнулся со слишком резвым велосипедистом прямо на глазах у сотрудников ГАИ

Фактически, это именно велосипедист сбил легковушку, а не наоборот.

видео - wikilink.by

Хороший пример для всех "летунов", что надо думать головой, а не носиться не глядя через переход. Хотя тут и можно не спешиваться, но это не значит, что можно пренебрегать безопасностью.

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло в городе Бресте 23 апреля 2019 года на перекрёстке улиц 28-го Июля и Октябрьской революции. Хорошо видно, насколько внезапно выехал велосипедист со...
 
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