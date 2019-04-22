ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы за честную конкуренцию». Таксисты Могилева вышли протестовать к горисполкому

23.04.2019 20:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Могилевские таксисты продолжили протестную акцию коллег из Гомеля против «нечестных конкурентов» — российского сервиса «Максим» и брестской фирмы «7220». Утром 23 апреля они 2 часа стояли около здания горисполкома, «чтобы привлечь внимание» к проблеме, а после проехали колонной вокруг. Говорят, до этого обращались в ГАИ, налоговую, горисполком по поводу нарушений коллег и даже предлагали помоomь. Однако ни налоговая, ни чиновники, по их словам, «не заинтересованы» в том, чтобы решить вопрос с нарушителями.


Речь идет о демпинге ценой нарушения закона, утверждают могилевские таксисты. Водители недоумевают, почему ни налоговики, на чиновники-транспортники «не замечают того, что происходит у них под окнами».

Утром к зданию Могилевского горисполкома съехались около 20 машин из нескольких служб такси, в том числе «Медведь», «Яндекс», 161. Идея была в том, что таксисты займут все парковочные места, и чиновникам все же придется обратить на них внимание. Воплотить задуманное не удалась: таксисты приехали позже намеченного времени, а вместо 40 планируемых участников явились около половины.

Их претензии к российскому сервису «Максим» аналогичны тем, что предъявляет Гомель:

— автомобили сервиса «Максим» работают без опознавательных знаков;

— у многих водителей «Максима» нет таксометра и кассового оборудования;

— многие выходят на линию без медосмотра, некоторые даже без страховки.

Все это, говорят таксисты, позволяет «Максиму» экономить и выставлять цену значительно ниже, чем их коллегам хотя бы для того, чтобы выйти в ноль.


— Из того, что сам регулярно вижу, — это «зеленые огоньки», когда в машине есть пассажир. То есть таксометр не включен. Второе — это то, что водители, которые начинают таксовать через приложение, не являются предпринимателями и, соответственно, скрывают свои доходы, — рассказывает один из протестующих.

Его поддерживают коллеги. И уточняют: российского агрегатора «ловить» не на чем — организация оказывает услуги по выдаче заказов. Если и наказывать, то только водителей за отсутствие регистрации как ИП.

— Это же нонсенс! Нас, белорусских перевозчиков, не могут защитить от российской фирмы, — возмущены таксисты.

Они считают, что закон должен защищать своих, внутренних перевозчиков, и следить за соблюдением законодательства. Потому что конкурировать с «Максимом» тяжело. Только за прошлый год в Могилеве закрылись 4 небольших местных сервиса такси, в этом году — еще один. Все они, говорят таксисты, не выдержали демпинга.


— Российский сервис сейчас делает все, чтобы выдавить конкурентов с рынка низкими ценами, а потом поднять стоимость поездки, — уверены могилевские таксисты.

К коллегам из брестского сервиса «7220» у могилевских таксистов одна, но серьезная претензия: большая аварийность. Собравшиеся считают, что сервису необходимо соблюдать закон в части того, что перевозить людей безопасно может только водитель с опытом вождения не менее 2 лет.

— Да они за руль «зеленых» водителей садят, 20-летних, которые только вчера из автошколы выпустились. Это непозволительно! Это опасно для пассажиров и вообще всех участников дорожного движения — вы же видели, как они по городу «летают», — говорит один из таксистов.

Второй рассказывает, что в прошлом году таксисты собрали около 120 подписей под обращением в отдел транспорта горисполкома. Просили проверить водителей такси не только на соответствие необходимому стажу, но и на наличие медсправок, страховок, на выдачу чеков.

— Пришла налоговая, поймала 16 нелегальных таксистов «Максима» — и все на этом закончилось. При том, что в «Максиме» оформлено порядка 500 машин — это я знаю точно, есть свои информаторы. Ну и к работе «7220» тоже есть вопросы. Складывается такое впечатление, что сейчас любой может взять в аренду машину, налепить наклейку на борт — и погнал, — возмущаются таксисты.


Свои требования к чиновникам могилевские таксисты тоже оформили списком:

— позволять осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок только
юрлицам и ИП, зарегистрированным на территории РБ, которые платят налоги
и являются резидентами страны;

— ввести минимально экономическую стоимость проезда, которой должны
придерживаться все службы такси города, при которой агрегаторы не смогут
демпинговать;

— обязать осуществлять должный контроль при приеме на работу водителей
сервисом такси службы «7220», учитывая необходимый минимальный возраст и
стаж для водителя такси;

— ужесточить ответственность при обнаружении правонарушений со стороны
нелегальных перевозчиков такси «Максим» (при отсутствии необходимых
документов во время выхода на смену).

По словам таксистов, с этим списком они также обратятся в различные инстанции. А завтра, 24 апреля, такой же митинг ожидается в Витебске, на очереди — Минск и Брест.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевские таксисты выступают против агрегатора «Максима» и требуют проверить «зеленых» водителей «7220».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко принял в своей резиденции сборную по тяжелой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика