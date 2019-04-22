«Мы за честную конкуренцию». Таксисты Могилева вышли протестовать к горисполкому

Источник материала: Tut.by

Могилевские таксисты продолжили протестную акцию коллег из Гомеля против «нечестных конкурентов» — российского сервиса «Максим» и брестской фирмы «7220». Утром 23 апреля они 2 часа стояли около здания горисполкома, «чтобы привлечь внимание» к проблеме, а после проехали колонной вокруг. Говорят, до этого обращались в ГАИ, налоговую, горисполком по поводу нарушений коллег и даже предлагали помоomь. Однако ни налоговая, ни чиновники, по их словам, «не заинтересованы» в том, чтобы решить вопрос с нарушителями.





Речь идет о демпинге ценой нарушения закона, утверждают могилевские таксисты. Водители недоумевают, почему ни налоговики, на чиновники-транспортники «не замечают того, что происходит у них под окнами».

Утром к зданию Могилевского горисполкома съехались около 20 машин из нескольких служб такси, в том числе «Медведь», «Яндекс», 161. Идея была в том, что таксисты займут все парковочные места, и чиновникам все же придется обратить на них внимание. Воплотить задуманное не удалась: таксисты приехали позже намеченного времени, а вместо 40 планируемых участников явились около половины.

Их претензии к российскому сервису «Максим» аналогичны тем, что предъявляет Гомель:

— автомобили сервиса «Максим» работают без опознавательных знаков;

— у многих водителей «Максима» нет таксометра и кассового оборудования;

— многие выходят на линию без медосмотра, некоторые даже без страховки.

Все это, говорят таксисты, позволяет «Максиму» экономить и выставлять цену значительно ниже, чем их коллегам хотя бы для того, чтобы выйти в ноль.

— Из того, что сам регулярно вижу, — это «зеленые огоньки», когда в машине есть пассажир. То есть таксометр не включен. Второе — это то, что водители, которые начинают таксовать через приложение, не являются предпринимателями и, соответственно, скрывают свои доходы, — рассказывает один из протестующих.

Его поддерживают коллеги. И уточняют: российского агрегатора «ловить» не на чем — организация оказывает услуги по выдаче заказов. Если и наказывать, то только водителей за отсутствие регистрации как ИП.

— Это же нонсенс! Нас, белорусских перевозчиков, не могут защитить от российской фирмы, — возмущены таксисты.

Они считают, что закон должен защищать своих, внутренних перевозчиков, и следить за соблюдением законодательства. Потому что конкурировать с «Максимом» тяжело. Только за прошлый год в Могилеве закрылись 4 небольших местных сервиса такси, в этом году — еще один. Все они, говорят таксисты, не выдержали демпинга.





— Российский сервис сейчас делает все, чтобы выдавить конкурентов с рынка низкими ценами, а потом поднять стоимость поездки, — уверены могилевские таксисты.

К коллегам из брестского сервиса «7220» у могилевских таксистов одна, но серьезная претензия: большая аварийность. Собравшиеся считают, что сервису необходимо соблюдать закон в части того, что перевозить людей безопасно может только водитель с опытом вождения не менее 2 лет.

— Да они за руль «зеленых» водителей садят, 20-летних, которые только вчера из автошколы выпустились. Это непозволительно! Это опасно для пассажиров и вообще всех участников дорожного движения — вы же видели, как они по городу «летают», — говорит один из таксистов.

Второй рассказывает, что в прошлом году таксисты собрали около 120 подписей под обращением в отдел транспорта горисполкома. Просили проверить водителей такси не только на соответствие необходимому стажу, но и на наличие медсправок, страховок, на выдачу чеков.

— Пришла налоговая, поймала 16 нелегальных таксистов «Максима» — и все на этом закончилось. При том, что в «Максиме» оформлено порядка 500 машин — это я знаю точно, есть свои информаторы. Ну и к работе «7220» тоже есть вопросы. Складывается такое впечатление, что сейчас любой может взять в аренду машину, налепить наклейку на борт — и погнал, — возмущаются таксисты.





Свои требования к чиновникам могилевские таксисты тоже оформили списком:

— позволять осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок только

юрлицам и ИП, зарегистрированным на территории РБ, которые платят налоги

и являются резидентами страны;

— ввести минимально экономическую стоимость проезда, которой должны

придерживаться все службы такси города, при которой агрегаторы не смогут

демпинговать;

— обязать осуществлять должный контроль при приеме на работу водителей

сервисом такси службы «7220», учитывая необходимый минимальный возраст и

стаж для водителя такси;

— ужесточить ответственность при обнаружении правонарушений со стороны

нелегальных перевозчиков такси «Максим» (при отсутствии необходимых

документов во время выхода на смену).

По словам таксистов, с этим списком они также обратятся в различные инстанции. А завтра, 24 апреля, такой же митинг ожидается в Витебске, на очереди — Минск и Брест.



