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«Тяжелый вид спорта, такой нудный». На приеме у Лукашенко штангистов кормили хлебом и салом
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко после торжественной
Глава государства признался, что в силу большой занятости и нехватки времени редко следит за соревнованиями по тяжелой атлетике. Тем не менее, недавний чемпионат Европы в Батуми благодаря выступлению белорусских спортсменов посмотрел практически полностью.
— Потому что вы — молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись, и у вас почти не было неудач. Тренеры — молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена, знали, на что способен спортсмен. Не скажу, что на 100% результат показали, но близко к этому, — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул особую ценность успешного выступления тяжелоатлетов на фоне неудач спортсменов в других видах спорта.
— Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам. Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу. Это великий вид спорта, — заметил он.
Глава государства обратил внимание, что в тяжелой атлетике результата можно добиться только ценой огромных усилий.
— Ваш вид спорта — это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта, такой нудный, где надо постоянно бороться. Хорошо бороться в игровых видах спорта, это интересно, динамично. Но когда ты постоянно борешься с собой и штангой… И так каждый день. Это очень тяжелый вид спорта, — выразил мнение президент.
Он рассказал, что сам в прошлом пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но оставил эту спортивную дисциплину.
— Откровенно говоря, это не мой вид спорта, — признался Александр Лукашенко.
Тем не менее, президент следит за выступлениями спортсменов и в качестве болельщика, и с точки зрения руководителя, оценивая результат работы спортивной отрасли.
— Мне на чемпионате Европы все понравилось, молодцы. Но планку подняли высоко. Тренеры перечеркнули все свои неудачи, — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что очень требовательно относится к тренерам и тем должностным лицам, которые курируют те или иные спортивные дисциплины.
— Каждому виду спорта нужно внимание. Не скрываю, нужен определенный административный ресурс. Надо создать условия. К сожалению, ни в одной стране, не только у нас, без этого ресурса не обойтись, — добавил Александр Лукашенко.
Говоря о своих личных впечатлениях от просмотра чемпионата Европы, президент обратил внимание на атмосферу во время церемонии награждения и сильные патриотические чувства, с которыми белорусские спортсмены поднимались на пьедестал.
— Ребята, когда берут флаг, чувствуется, что это уже белорусы. Тренеры взяли все лучшее, что было в нашей большой стране [Советском Союзе], и воспитали своих. Уже чувствуется, что это выходит белорус, рожденный в суверенной независимой Беларуси, — подчеркнул глава государства.
Национальная команда тяжелоатлетов, действительно, состоит исключительно из граждан Беларуси, в ней нет легионеров — иностранных спортсменов, выступающих за другое государство. Более того, отсутствует необходимость приглашать кого-то из-за рубежа, поскольку в тяжелой атлетике налажена эффективная система поиска, отбора и подготовки спортсменов. Способных подростков тренеры отбирают по всем регионам страны и воспитывают из них спортсменов высокого класса. При этом соблюдается преемственность: более опытные тяжелоатлеты передают знания молодому поколению.
После вручения наград и объявления благодарностей Александр Лукашенко пообщался со спортсменами и тренерами, обсудив с ними текущие вопросы в тяжелой атлетике, развитие этого вида спорта в стране и планы на будущие старты. Отдельное внимание было уделено участию белорусских атлетов в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.
— Главное, чтобы больше спортсменов поехали на Олимпиаду. Хотелось бы услышать, как здесь обстоят дела, — сказал президент.
Пока квота Беларуси на Игры в Токио составляет всего 2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина). Она была урезана из-за допинговых скандалов в белорусской тяжелой атлетике.
Затрагивалась на встрече с Лукашенко также тема объективности судейских оценок на международных соревнованиях. Отмечалось, что даже в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, где результат спортсмена кажется очевидным, присутствует субъективизм судей и предвзятое отношение. Поэтому президент нацелил прежде всего тренерский состав на отстаивание интересов каждого спортсмена, борьбу за справедливый подход ко всем участникам соревнований.
Общение главы государства с тренерами и спортсменами продолжилось в формате чаепития. Учитывая специфику спортивного режима и питания тяжелоатлетов, им были предложены не только кондитерские изделия, но и традиционные белорусские блюда, например, сало и хлеб, приготовленные по фирменным рецептам.
— Очень вкусно и пикантно. Для нашего вида спорта оно очень полезно. Это рекомендация тяжелоатлета — употреблять этот продукт, — поделился впечатлениями с журналистами после приема у главы государства тренер команды Валерий Сизенок.
По его словам, встреча прошла в дружественной и теплой обстановке, президент уделил внимание каждому спортсмену, обсуждались и проблемные вопросы в тяжелой атлетике, и успехи белорусских атлетов.
Перед встречей с главой государства для членов национальной команды была организована экскурсия по Дворцу независимости.
Из триумфаторов чемпионата Европы на приеме у Александра Лукашенко не было олимпийского чемпиона Андрея Арямнова, который недавно возобновил карьеру и завоевал награду на междунардной арене впервые с 2014 года.
Как Андрей Арямнов объяснил
— Так получилось, что сразу после чемпионата Европы я взял билеты на отдых, у меня есть ровно 10 дней на отдых. Дело в том, что 2 мая уже надо возобновлять тренировки к чемпионату мира, у меня очень серьезные планы на эти старты. А я уже настолько старый, что мне обязательно нужно насытить организм солнечными и солеными ваннами. Я сейчас нахожусь в нашем простом, обыкновенном Египте. Очень хотел побывать на встрече с президентом, но так получилось, — рассказал Андрей Арямнов.
Сборная Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми
Чемпионами Европы стали
В общем медальном зачете в двоеборье белорусская команда (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы) заняла второе место, уступив первую строку России (3, 5, 4).
С учетом малых медалей (в рывке и толчке) и двоеборья сборная Беларуси завоевала 19 медалей (7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград). По числу наград это повторение лучшего результата сборной Беларуси в истории выступления на континентальных форумах.
Кроме того, на чемпионате Европы было переписано 15 рекордов Беларуси.
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Александр Лукашенко во Дворце независимости пообщался со штангистами в неформальной обстановке.
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