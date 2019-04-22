«Тяжелый вид спорта, такой нудный». На приеме у Лукашенко штангистов кормили хлебом и салом

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко после торжественной церемониии вручения государственных наград штангистам и их тренерам во Дворце независимости пообщался со спортсменами в неформальной обстановке, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: president.gov.by

Глава государства признался, что в силу большой занятости и нехватки времени редко следит за соревнованиями по тяжелой атлетике. Тем не менее, недавний чемпионат Европы в Батуми благодаря выступлению белорусских спортсменов посмотрел практически полностью.

— Потому что вы — молодцы, вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись, и у вас почти не было неудач. Тренеры — молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена, знали, на что способен спортсмен. Не скажу, что на 100% результат показали, но близко к этому, — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул особую ценность успешного выступления тяжелоатлетов на фоне неудач спортсменов в других видах спорта.

— Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам. Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу. Это великий вид спорта, — заметил он.

Глава государства обратил внимание, что в тяжелой атлетике результата можно добиться только ценой огромных усилий.

— Ваш вид спорта — это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта, такой нудный, где надо постоянно бороться. Хорошо бороться в игровых видах спорта, это интересно, динамично. Но когда ты постоянно борешься с собой и штангой… И так каждый день. Это очень тяжелый вид спорта, — выразил мнение президент.

Он рассказал, что сам в прошлом пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но оставил эту спортивную дисциплину.

— Откровенно говоря, это не мой вид спорта, — признался Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко награждает чемпионку Европы Дарью Наумову. Фото: president.gov.by

Тем не менее, президент следит за выступлениями спортсменов и в качестве болельщика, и с точки зрения руководителя, оценивая результат работы спортивной отрасли.

— Мне на чемпионате Европы все понравилось, молодцы. Но планку подняли высоко. Тренеры перечеркнули все свои неудачи, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что очень требовательно относится к тренерам и тем должностным лицам, которые курируют те или иные спортивные дисциплины.

— Каждому виду спорта нужно внимание. Не скрываю, нужен определенный административный ресурс. Надо создать условия. К сожалению, ни в одной стране, не только у нас, без этого ресурса не обойтись, — добавил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко награждает чемпиона Европы Геннадия Лаптева. Фото: president.gov.by

Говоря о своих личных впечатлениях от просмотра чемпионата Европы, президент обратил внимание на атмосферу во время церемонии награждения и сильные патриотические чувства, с которыми белорусские спортсмены поднимались на пьедестал.

— Ребята, когда берут флаг, чувствуется, что это уже белорусы. Тренеры взяли все лучшее, что было в нашей большой стране [Советском Союзе], и воспитали своих. Уже чувствуется, что это выходит белорус, рожденный в суверенной независимой Беларуси, — подчеркнул глава государства.

Национальная команда тяжелоатлетов, действительно, состоит исключительно из граждан Беларуси, в ней нет легионеров — иностранных спортсменов, выступающих за другое государство. Более того, отсутствует необходимость приглашать кого-то из-за рубежа, поскольку в тяжелой атлетике налажена эффективная система поиска, отбора и подготовки спортсменов. Способных подростков тренеры отбирают по всем регионам страны и воспитывают из них спортсменов высокого класса. При этом соблюдается преемственность: более опытные тяжелоатлеты передают знания молодому поколению.



Александр Лукашенко поздравляет чемпиона и рекордсмена Европы Евгения Тихонцова. Фото: president.gov.by

После вручения наград и объявления благодарностей Александр Лукашенко пообщался со спортсменами и тренерами, обсудив с ними текущие вопросы в тяжелой атлетике, развитие этого вида спорта в стране и планы на будущие старты. Отдельное внимание было уделено участию белорусских атлетов в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

— Главное, чтобы больше спортсменов поехали на Олимпиаду. Хотелось бы услышать, как здесь обстоят дела, — сказал президент.

Пока квота Беларуси на Игры в Токио составляет всего 2 спортсмена (1 мужчина и 1 женщина). Она была урезана из-за допинговых скандалов в белорусской тяжелой атлетике.



Александр Лукашенко награждает наставника сборной Беларуси Виктора Шершукова. Фото: president.gov.by

Затрагивалась на встрече с Лукашенко также тема объективности судейских оценок на международных соревнованиях. Отмечалось, что даже в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, где результат спортсмена кажется очевидным, присутствует субъективизм судей и предвзятое отношение. Поэтому президент нацелил прежде всего тренерский состав на отстаивание интересов каждого спортсмена, борьбу за справедливый подход ко всем участникам соревнований.

Общение главы государства с тренерами и спортсменами продолжилось в формате чаепития. Учитывая специфику спортивного режима и питания тяжелоатлетов, им были предложены не только кондитерские изделия, но и традиционные белорусские блюда, например, сало и хлеб, приготовленные по фирменным рецептам.

— Очень вкусно и пикантно. Для нашего вида спорта оно очень полезно. Это рекомендация тяжелоатлета — употреблять этот продукт, — поделился впечатлениями с журналистами после приема у главы государства тренер команды Валерий Сизенок.



Награду от Александра Лукашенко получает тренер белорусской команды Валерий Сизенок. Фото: president.gov.by

По его словам, встреча прошла в дружественной и теплой обстановке, президент уделил внимание каждому спортсмену, обсуждались и проблемные вопросы в тяжелой атлетике, и успехи белорусских атлетов.

Перед встречей с главой государства для членов национальной команды была организована экскурсия по Дворцу независимости.



Фото: president.gov.by

Из триумфаторов чемпионата Европы на приеме у Александра Лукашенко не было олимпийского чемпиона Андрея Арямнова, который недавно возобновил карьеру и завоевал награду на междунардной арене впервые с 2014 года.

Как Андрей Арямнов объяснил «Нашей ниве» , причина в том, что спортсмен в это время находился за пределами Беларуси.

— Так получилось, что сразу после чемпионата Европы я взял билеты на отдых, у меня есть ровно 10 дней на отдых. Дело в том, что 2 мая уже надо возобновлять тренировки к чемпионату мира, у меня очень серьезные планы на эти старты. А я уже настолько старый, что мне обязательно нужно насытить организм солнечными и солеными ваннами. Я сейчас нахожусь в нашем простом, обыкновенном Египте. Очень хотел побывать на встрече с президентом, но так получилось, — рассказал Андрей Арямнов.

Сборная Беларуси на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми завоевала 8 наград в олимпийской дисциплине двоеборье.

Чемпионами Европы стали Геннадий Лаптев (весовая категория до 61 кг), Дарья Наумова (76 кг) и Евгений Тихонцов (96 кг). Серебряные награды завоевали Петр Асаенок (81 кг) и Андрей Арямнов (109 кг). Бронзовыми призерами стали Юлия Асаенок (45 кг), Вадим Лихорад (73 кг) и Вадим Стрельцов (102 кг).

В общем медальном зачете в двоеборье белорусская команда (3 золота, 2 серебра, 3 бронзы) заняла второе место, уступив первую строку России (3, 5, 4).

С учетом малых медалей (в рывке и толчке) и двоеборья сборная Беларуси завоевала 19 медалей (7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград). По числу наград это повторение лучшего результата сборной Беларуси в истории выступления на континентальных форумах.

Кроме того, на чемпионате Европы было переписано 15 рекордов Беларуси.