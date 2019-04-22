Экспорт товаров из Беларуси в Финляндию увеличился

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Товарооборот в 2018 году составил 127,5 миллиона долларов или плюс 4% к 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырос спрос на недвижимость в Минском районе

В 2019 году наметилась более интенсивная динамика роста белорусского экспорта в Финляндию. Так, за 2 месяца с начала года экспорт товаров составил уже 3,5 млн долларов, а это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





В Финляндию из Беларуси среди прочего поставляют изолированные провода, лесоматериалы и женскую одежду. В основе импорта – рыбные продукты, лекарства, нефтепродукты, лаки и краски.