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Экспорт товаров из Беларуси в Финляндию увеличился

23.04.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Товарооборот в 2018 году составил 127,5 миллиона долларов или плюс 4% к 2017,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырос спрос на недвижимость в Минском районе

В 2019 году наметилась более интенсивная динамика роста белорусского экспорта в Финляндию. Так, за 2 месяца с начала года экспорт товаров составил уже 3,5 млн долларов, а это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Экспорт товаров из Беларуси в Финляндию увеличился

В Финляндию из Беларуси среди прочего поставляют изолированные провода, лесоматериалы и женскую одежду. В основе импорта – рыбные продукты, лекарства, нефтепродукты, лаки и краски.

В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег
 
 
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Новости Беларуси. Товарооборот в 2018 году составил 127,5 миллиона долларов или плюс 4% к 2017,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вырос спрос на недвижимость...
 
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