Некачественная российская нефть добралась до Польши









energetyka24.com со ссылкой на PAP. Компания PERN, оператор польского участка трубопровода «Дружба», зафиксировала снижение качества нефти в пункте Адамово. Компания предупредила об этом польские и немецкие НПЗ, сообщаетсо ссылкой на PAP.





Представитель PERN сообщил, что компания получила факс от «Гомельтранснефти» о повышенном содержании хлоридов в нефти, поступающей в Беларусь и далее в Польшу. PERN сообщает, что контролирует ситуацию и находится в постоянном контакте с польскими и немецкими НПЗ.





Польский НПЗ Orlen заявил, что ситуация не отразится на качестве топлива на заправках. «НПЗ Orlen не импортирует бензин с беларусского направления. В случае с дизельным топливом, импорт с беларусского направления составляет небольшой процент от продаж в Польше», – сообщила официальный представитель Orlen Йоанна Закревска.









«Что касается поставок нефти, PERN проинформировал нас о б ухудшении качества нефти в пункте Адамово. Ожидаем полного отчета по ситуации. От этого зависят дальнейшие возможные шаги», – заявила она.





Беларусь временно остановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Это вынужденная мера в связи с поступлением из России некачественной нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Ухудшение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля. Из-за некачественного сырья было повреждено оборудование на «Мозырском НПЗ» и снижена мощность «Нафтана». Решение об ограничении экспорта было принято на выходных с целью обеспечения бесперебойных поставок на внутренний рынок в период посевной.





Сегодня в Москве должны состояться переговоры концерна «Белнефтехим» и беларусских НПЗ с «Транснефть» по вопросам урегулирования ситуации. Ущерб для беларусской нефтепереработки может исчисляться сотнями миллионов долларов.