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Некачественная российская нефть добралась до Польши

23.04.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания PERN зафиксировала снижение качества нефти в пункте Адамово.



Компания PERN, оператор польского участка трубопровода «Дружба», зафиксировала снижение качества нефти в пункте Адамово. Компания предупредила об этом польские и немецкие НПЗ, сообщает energetyka24.com со ссылкой на PAP.

Представитель PERN сообщил, что компания получила факс от «Гомельтранснефти» о повышенном содержании хлоридов в нефти, поступающей в Беларусь и далее в Польшу. PERN сообщает, что контролирует ситуацию и находится в постоянном контакте с польскими и немецкими НПЗ.

Польский НПЗ Orlen заявил, что ситуация не отразится на качестве топлива на заправках. «НПЗ Orlen не импортирует бензин с беларусского направления. В случае с дизельным топливом, импорт с беларусского направления составляет небольшой процент от продаж в Польше», – сообщила официальный представитель Orlen Йоанна Закревска.


«Что касается поставок нефти, PERN проинформировал нас о б ухудшении качества нефти в пункте Адамово. Ожидаем полного отчета по ситуации. От этого зависят дальнейшие возможные шаги», – заявила она.

Беларусь временно остановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Это вынужденная мера в связи с поступлением из России некачественной нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Ухудшение качества российской нефти было зафиксировано 19 апреля. Из-за некачественного сырья было повреждено оборудование на «Мозырском НПЗ» и снижена мощность «Нафтана». Решение об ограничении экспорта было принято на выходных с целью обеспечения бесперебойных поставок на внутренний рынок в период посевной.

Сегодня в Москве должны состояться переговоры концерна «Белнефтехим» и беларусских НПЗ с «Транснефть» по вопросам урегулирования ситуации. Ущерб для беларусской нефтепереработки может исчисляться сотнями миллионов долларов.

 
 
Ссылка на источник 43
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Компания PERN зафиксировала снижение качества нефти в пункте Адамово.
 
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