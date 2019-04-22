МЧС проведет учения в минском метро этой ночью









Совместные учения МЧС и метрополитена пройдут в ночь с 23 на 24 апреля (с 00.00 до 03.30) на станциях «Московская и «Парк Челюскинцев».

На учениях будут отрабатываться внештатные ситуации. Будет привлекаться аварийно-спасательная техника, сообщает Минский метрополитен.



