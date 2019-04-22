|
МЧС проведет учения в минском метро этой ночью
Источник материала: Партизан
Учения пройдут на станциях «Московская и «Парк Челюскинцев».
Совместные учения МЧС и метрополитена пройдут в ночь с 23 на 24 апреля (с 00.00 до 03.30) на станциях «Московская и «Парк Челюскинцев».
На учениях будут отрабатываться внештатные ситуации. Будет привлекаться аварийно-спасательная техника, сообщает Минский метрополитен.
МЧС просит не пугаться большого количества техники МЧС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учения пройдут на станциях «Московская и «Парк Челюскинцев».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)