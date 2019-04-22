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Своя рубашка ближе

23.04.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвиняемый в Украине в бандитизме белорус заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и тем самым создал угрозу своей жизни.

Своя рубашка ближе
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24 апреля в Дарницком районном суде Киева начнется судебное разбирательство уголовного дела гражданина Беларуси Ивана Марчука. Житель Бреста, ранее служивший в Иностранном легионе, обвиняется в бандитизме и других преступлениях.

По сообщению Службы безопасности Украины, белорус был членом банды, которую создал уроженец России. В состав банды входило восемь человек в возрасте от 21 до 46 лет, которые имели навыки обращения с оружием или опыт военной службы. 

По данным правоохранителей, в апреле прошлого года бандиты обстреляли из гранатомета здание строительной компании «Київмиськбуд», в котором находится редакция интернет-издания «Украинская правда». В течение июня-октября 2018 года члены группировки осуществили поджоги торговых павильонов и дорогих автомобилей. Также в рамках расследования задокументирован факт сбыта 10 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26. 

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В ходе обыска у организатора группировки обнаружили деньги, полученные от продажи оружия, почти 10 килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо. В СБУ отмечали, что банда работала по заказу. 

Согласно обвинительному заключению, Иван Марчук обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 257, 194 ч. 2, 263 ч. 1 УК Украины. А именно в том, что «принял участие в вооруженной банде и в совершаемых ею нападениях на предприятия и отдельных лиц, умышленно уничтожил и повредил чужое имущество, причинив ущерб путем поджога и взрыва в особо крупных размерах, незаконно носил и хранил огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы, а также незаконно приобрел боеприпасы без предусмотренного законом разрешения».

Как стало известно «Белорусскому партизану», уголовное дело белоруса было выделено в отдельное производство. В январе текущего года  он заключил с прокурором соглашение о безоговорочном признании вины, в котором обязался сотрудничать с правоохранительными органами в раскрытии и выявлении лиц, причастных к совершению инкриминируемых ему деяний. Таким образом белорус рассчитывает получить минимальное наказание. В противном случае ему грозил срок до 15 лет.

Однако досудебное соглашение о сотрудничестве не прошло для белоруса бесследно. Во время нахождения в СИЗО Киева ему стали поступать угрозы от подельников. Этот факт был зафиксирован сотрудниками уголовного розыска. Судебным решением в целях защиты его жизни и здоровья в отношении него применили меры безопасности – Марчука перевели в другой следственный изолятор со специальным режимом содержания. 
На скамье подсудимых белорус будет в одиночестве.
 



 


 


 
Теги: Брест
 
 
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Обвиняемый в Украине в бандитизме белорус заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и тем самым создал угрозу своей жизни.
 
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