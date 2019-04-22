Источник материала: Интерфакс

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует посетить выставку "Наследие Беларуси", которая в мае откроется в г.Риеке. Об этом она заявила в ходе церемонии вручения верительных грамот послом Беларуси в Венгрии и Хорватии Александром Пономаревым, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Глава хорватского государства выразила также заинтересованность в посещении выставки "Наследие Беларуси", которая откроется в мае в г.Риеке", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии стороны также отметили существенный потенциал в развитии белорусско-хорватских отношений и наличие обоюдных намерений расширять деловые и культурные связи.

Вручение верительных грамот президенту Хорватии К. Грабар-Киторович состоялось 23 апреля.