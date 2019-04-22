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Компания Huawei заработала 179,7 млрд юаней в I квартале 2019 года

23.04.2019 19:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Компания Huawei опубликовала финансовые результаты за I квартал 2019 года: выручка составила 179,7 млрд юаней, что на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коэффициент доходности компании составил 8% и также превысил показатели отчетного периода прошлого года.

Приведенные в документе финансовые показатели являются данными без аудиторской проверки, собранными в соответствии с требованиями МСФО. Курс обмена валюты на конец марта 2019 г.: $1 = CNY6.7112.

Положительная динамика в первом квартале 2019 года стала результатом фокуса  компании на ИКТ-инфраструктуре и "умных" устройствах, а также на увеличении эффективности и качества работы.

По данным на конец марта 2019 г. Huawei подписала 40 коммерческих контрактов на технологии 5G с ведущими мировыми операторами и поставила свыше 70 тыс. базовых станций на базе технологии 5G в разные страны. На 2019 год запланировано повсеместное внедрение технологии 5G по всему миру, а значит, у подразделения Huawei Carrier Business Group будут беспрецедентные возможности для роста и развития.

Кроме того, подразделение Enterprise Business Group запустило в I квартале 2019 г. цифровую платформу и новую стратегию Huawei Inside. Компания намерена заложить фундамент для развития цифрового Китая и ядра цифрового мира за счет цифровой платформы, а также доступа из любой точки (Ubiquitous Connectivity) и повсеместного интеллектуального сбора и обработки данных (Pervasive Intelligence). Бизнес-подразделение EBG также запустило первую в мире точку доступа Wi-Fi 6 на базе технологии 5G. По данным на конец I квартала, Huawei продала больше решений на базе 5G, чем любая другая компания в мире. 

В I квартале 2019 г. компания отгрузила 59 млн смартфонов. Рост популярности устройств Huawei стал возможным благодаря успешному выводу на рынок линейки Mate 20, а после, в марте 2019 года, и смартфонов нового поколения линейки Huawei P30. 

Флагманы Huawei P30 и Р30 Pro задали новые правила мобильной фотографии благодаря революционной технологии сенсора Huawei SuperSpectrum, который был впервые в мире примененен в матрице камеры смартфонов. Это позволило дать камере возможность делать снимки в условиях низкой освещенности. 

Второй отличительной особенностью является наличие оптического зума, позволяющего фотографировать даже с расстояния в полкилометра. Независимый рейтинг DxOMark поставил Huawei P30 Pro на первое место среди смартфов с лучшей камерой. В России, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ число предзаказов и продаж флагманских смартфонов серии Huawei P30 вдвое превысило число предзаказов и продаж моделей предыдущего поколения линейки P20. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Компания Huawei опубликовала финансовые результаты за I квартал 2019 года: выручка составила 179,7 млрд юаней, что на 39% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого...
 
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