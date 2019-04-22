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«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

23.04.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь вынуждена была приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Ведь речь не только о приостановке экспорта, но и о повреждении дорогостоящего оборудования.

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти

Для белорусских нефтяников это практически катастрофа. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

На нефтепроводе «Дружба» постоянно проверяли. Не зря. Плановые пробы российской нефти сорта Urals показали: сырье угрожает нашим заводам. В нём превышено содержание органических соединений хлора. В некоторых пробах в 100 раз.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Опасность заключается в высокой коррозионной активности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление катализаторных дорогостоящих систем. Ремонт по времени будет занимать от полугода и больше. Минимально это десятки миллионов долларов и может доходить до сотен.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Грязная нефть принадлежит российской компании «Транснефть». Её представителей пригласили на отбор проб, а руководству направили обращение: указать причины ухудшения качества сырья и срочно принять меры по её восстановлению. Но экстренные меры всё-таки вынуждены принимать именно наши заводы. С доводами белорусской стороны коллеги согласились.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Игорь Ляшенко, заместитль премьер-министра Беларуси:
Мы не сомневаемся в профессионализме действий «Транснефти». Они заверили меня, что предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

На наших заводах заканчивается уникальная и дорогостоящая модернизация. А такое российское сырье способно «слить» всю нефтеперерабатывающую отрасль Беларуси.

Как пример, на Мозырском НПЗ коррозия разрушила теплообменные трубки воздушного холодильника. Страшные убытки и даже угроза безопасности, но нашим специалистам всё-таки удалось минимизировать последствия.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Виталий Залесский, директор физико-технического института НАН Беларуси:
Видно, что внутри этих образцов присутствуют некие отложения, которые отдали на химический анализ в другие лаборатории. Мы видим, что есть течь, дефекты. Мы пытаемся понять причину этих дефектов. Причин может быть много: дефект трубки, дефект самого изделия, какое-то механическое или химическое воздействие той субстанции, которая была в нефти.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Главный удар принял на себя Мозырский НПЗ. Сейчас оборону держит «Нафтан». Чтоб сохранить оборудование белорусские заводы заметно сократили переработку нефти на Мозырском НПЗ с 27 до 18 тысячи тонн в сутки, на «Нафтане» – вообще в два раза.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Принято решение о снижении загрузки для того, чтобы мы, имея определенный запас качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать.

Внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, также грязной нефтью заполнена российская труба протяженностью – 1,5 тысячи километров от Самары до Унечи.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Последствия могли быть ещё хуже. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессионализму белорусских специалистов. Что называется, наша страна пострадала от недобросовестных партнеров.

«Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти

Белорусский участок нефтепровода «Дружба» стал спасательным кругом для всей европейской нефтеперерабатывающей системы.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Если бы не белорусская бдительность, то суррогатное российское сырьё, как петля, парализовало бы работу переработчиков Польши, Германии, Словаки, Венгрии и Украины.

Андрей Рыбаков:
О данной ситуации были уведомлены как контрагенты в Российской Федерации – «Транснефть», – так и контрагенты в Польше и Украине. Поэтому, сегодня мы ведем мониторинг ситуации. Ежесуточно, ежечасно.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Пётр Петровский, эксперт аналитического центра:
Здесь мы видим задачу главных корпораций – больше «срубить» денег, нежели обеспечить качество продукции. К сожалению, это олигархический, не всегда соответствующий и союзническим, и партнерским отношениям фактор имеет место быть.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на премиальные для нас рынки – в Украину, Польшу и страны Балтии. А это огромные потери для бюджета. Настолько большие, что озвучивать эти цифры можно только после тщательного подсчёта специалистами. По сути, для страны – это катастрофа.

«Если требовать компенсацию, то здесь надо говорить по поводу качества нефти»

Мера временная, и обязательства перед контрагентами выполним. Но теперь главное – обеспечить внутренний рынок.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Игорь Ляшенко:
Идет посевная, топливо востребовано как никогда, и достаточно востребован наш продукт на экспортных рынках. Цены пиково высокие, поэтому мы имеем как экономические, так и технические издержки. С техническими издержками предприятия определяться в момент капремонта, в августе-сентябре.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Белорусским автолюбителям не стоит беспокоиться. В стране займутся тщательным аудитом качества топлива и в хранилищах, и на АЗС. Хотя такой процесс к закачке нефти российским партнером – это наплевательское отношение ко всей евразийской энергосистеме.

Пётр Петровский:
В перспективе Беларусь модернизировала данные производства в рамках создания единого рыка нефти и газа, предусмотренного договором о ЕАЭС. А тогда страдали бы потенциальные продавцы энергоресурсов из того же Казахстана, например, а также потребители. Потому что белорусские бензин, нефтепродукты – это высококачественные продукты, и наши российские коллеги с НПЗ не могут производить такого же качества продукт.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Даже в тех европейских странах, где есть свои перерабатывающие предприятия, доверяют именно нашему топливу и нефтепродуктам. Во-первых, белорусские НПЗ – самые крупные в Европе, во-вторых, выпускают качественный продукт.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

И если «международный авторитет» сложно оценить, не исключено, наши российские партнёры живут по другим понятиям. Зато реальные убытки отражаются как на прозрачной поверхности доходов в бюджет, эти цифры, как «деловую репутацию», нельзя утопить в сотнях тысяч тонн «грязной» нефти.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Анжелика Никитина, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:
Если на протяжении продолжительного времени «Нафтан» приостановит работу или будет работать, как сегодня, в режиме 50-процентной загрузки, пострадают все отрасли. Традиционно, все связи, которые есть в области в отрасли промышленности, они кооперационно завязаны. Поэтому область много недополучит не только в ВВП, но и в социальном аспекте. А это наши жители, это занятость.

«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Наши НПЗ – это экономическое достояние страны. Богатый сосед – Россия – до сих пор не может построить подобные. А вот из-за халатного отношения к выполнению обязательств, российский бизнес поставил под удар благополучие рядовых белорусов. Понятно, там работают по принципу: ничего личного, только бизнес. Ничего личного, но убытки надо возместить. Подсчитать будет легче, чем устранить последствия. Уже на этот момент известно – это сотни миллионов долларов.
 
 
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Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь вынуждена была приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии,...
 
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