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«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь вынуждена была приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Ведь речь не только о приостановке экспорта, но и о повреждении дорогостоящего оборудования.
Для белорусских нефтяников это практически катастрофа. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу.
На нефтепроводе «Дружба» постоянно проверяли. Не зря. Плановые пробы российской нефти сорта Urals показали: сырье угрожает нашим заводам. В нём превышено содержание органических соединений хлора. В некоторых пробах в 100 раз.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Грязная нефть принадлежит российской компании «Транснефть». Её представителей пригласили на отбор проб, а руководству направили обращение: указать причины ухудшения качества сырья и срочно принять меры по её восстановлению. Но экстренные меры всё-таки вынуждены принимать именно наши заводы. С доводами белорусской стороны коллеги согласились.
Игорь Ляшенко, заместитль премьер-министра Беларуси:
На наших заводах заканчивается уникальная и дорогостоящая модернизация. А такое российское сырье способно «слить» всю нефтеперерабатывающую отрасль Беларуси.
Как пример, на Мозырском НПЗ коррозия разрушила теплообменные трубки воздушного холодильника. Страшные убытки и даже угроза безопасности, но нашим специалистам всё-таки удалось минимизировать последствия.
Виталий Залесский, директор физико-технического института НАН Беларуси:
Главный удар принял на себя Мозырский НПЗ. Сейчас оборону держит «Нафтан». Чтоб сохранить оборудование белорусские заводы заметно сократили переработку нефти на Мозырском НПЗ с 27 до 18 тысячи тонн в сутки, на «Нафтане» – вообще в два раза.
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, также грязной нефтью заполнена российская труба протяженностью – 1,5 тысячи километров от Самары до Унечи.
Последствия могли быть ещё хуже. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессионализму белорусских специалистов. Что называется, наша страна пострадала от недобросовестных партнеров.
Белорусский участок нефтепровода «Дружба» стал спасательным кругом для всей европейской нефтеперерабатывающей системы.
Если бы не белорусская бдительность, то суррогатное российское сырьё, как петля, парализовало бы работу переработчиков Польши, Германии, Словаки, Венгрии и Украины.
Андрей Рыбаков:
Пётр Петровский, эксперт аналитического центра:
Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на премиальные для нас рынки – в Украину, Польшу и страны Балтии. А это огромные потери для бюджета. Настолько большие, что озвучивать эти цифры можно только после тщательного подсчёта специалистами. По сути, для страны – это катастрофа.
Мера временная, и обязательства перед контрагентами выполним. Но теперь главное – обеспечить внутренний рынок.
Игорь Ляшенко:
Белорусским автолюбителям не стоит беспокоиться. В стране займутся тщательным аудитом качества топлива и в хранилищах, и на АЗС. Хотя такой процесс к закачке нефти российским партнером – это наплевательское отношение ко всей евразийской энергосистеме.
Пётр Петровский:
Даже в тех европейских странах, где есть свои перерабатывающие предприятия, доверяют именно нашему топливу и нефтепродуктам. Во-первых, белорусские НПЗ – самые крупные в Европе, во-вторых, выпускают качественный продукт.
И если «международный авторитет» сложно оценить, не исключено, наши российские партнёры живут по другим понятиям. Зато реальные убытки отражаются как на прозрачной поверхности доходов в бюджет, эти цифры, как «деловую репутацию», нельзя утопить в сотнях тысяч тонн «грязной» нефти.
Анжелика Никитина, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:
Наши НПЗ – это экономическое достояние страны. Богатый сосед – Россия – до сих пор не может построить подобные. А вот из-за халатного отношения к выполнению обязательств, российский бизнес поставил под удар благополучие рядовых белорусов. Понятно, там работают по принципу: ничего личного, только бизнес. Ничего личного, но убытки надо возместить. Подсчитать будет легче, чем устранить последствия. Уже на этот момент известно – это сотни миллионов долларов.
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«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти
Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь вынуждена была приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии,...
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