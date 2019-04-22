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Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке - СМИ

23.04.2019 20:59 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бывший вице-президент США Джо Байден на этой неделе объявит о решении принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Ожидается, что 76-летний демократ Дж.Байден официально запустит свою предвыборную кампанию в четверг.

По данным источника, уже на 29 апреля у него запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

В свою очередь газета The Hill указывает, что свою предвыборную кампанию бывший вице-президент намерен строить на утверждении, что он сможет объединить нацию и победить нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Для Дж.Байдена это будет уже третья попытка добиться избрания президентом США. В первый раз демократ стал кандидатом на президентских выборах еще в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании. В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение кандидатом в президенты от Демпартии, но затем снял свою кандидатуру с праймериз.

С 2009 по 2017 год Дж.Байден занимал пост вице-президента США во время президентства Барака Обамы.

Д.Трамп ранее заявил, что считает своими основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году сенатора Берни Сандерс и Дж.Байдена. Опросы показывают, что этот прогноз выглядит правдоподобно.

 
 
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Бывший вице-президент США Джо Байден на этой неделе объявит о решении принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической...
 
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