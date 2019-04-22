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Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

23.04.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО", - написал Й.Столтенберг в своем "Твиттере".

"НАТО будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине", - заверил генсек Североатлантического альянса.

Ранее во вторник о своем телефонном разговоре с В.Зеленским сообщал председатель Европейского Совета Дональд Туск, также пообещавший избранному президенту поддерживать Украину.

 
 
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник вечером о своем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я поздравил его с...
 
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