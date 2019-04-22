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Минтруда предлагает лишить компенсации работников, получивших травмы пьяными. Вы согласны?

23.04.2019 22:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Совете министров обсуждали вопросы производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Одно из предложений — пересмотреть страховые выплаты при травмах работников в зависимости от того, был работник трезвый или пьяный, сообщает пресс-служба правительства.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65556.php

Минтруда предлагает лишить компенсации работников, получивших травмы пьяными. Вы согласны?

Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховые выплаты, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении, — заявила министр труда Ирина Костевич. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.

По словам министра, причина таких предложений — это рост производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).

А вы согласны с министром? В комментариях поделитесь своим мнением.

 
 
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  Сегодня в Совете министров обсуждали вопросы производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Одно из предложений — пересмотреть страховые выплаты при...
 
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