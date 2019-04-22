Минтруда предлагает лишить компенсации работников, получивших травмы пьяными. Вы согласны?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Совете министров обсуждали вопросы производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Одно из предложений — пересмотреть страховые выплаты при травмах работников в зависимости от того, был работник трезвый или пьяный, сообщает пресс-служба правительства .



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Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховые выплаты, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении, — заявила министр труда Ирина Костевич. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.

По словам министра, причина таких предложений — это рост производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).

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