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Минтруда предлагает лишить компенсации работников, получивших травмы пьяными. Вы согласны?
23.04.2019 22:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в Совете министров обсуждали вопросы производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Одно из предложений — пересмотреть страховые выплаты при травмах работников в зависимости от того, был работник трезвый или пьяный,
Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховые выплаты, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении, — заявила министр труда Ирина Костевич. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.
По словам министра, причина таких предложений — это рост производственного травматизма. Так, в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших — на 29 человек, тяжело травмированных — на 107 человек, получивших другие травмы — на 195 человек).
А вы согласны с министром? В комментариях поделитесь своим мнением.
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Сегодня в Совете министров обсуждали вопросы производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Одно из предложений — пересмотреть страховые выплаты при...
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