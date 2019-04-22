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«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 атлетов и 19 медалей! Результат выше всяких похвал. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, которые триумфально выступили на чемпионате Европы в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская сборная – в лидерах соревнований. Глава государства поздравил команду и вручил атлетам государственные награды и благодарности. Встреча формальной церемонией не ограничилась.
Президент общался с атлетами и тренерами и вникал в тонкости этого по-настоящему тяжелого вида спорта. Сейчас у наших тяжелоатлетов – разгар сезона. А главная задача – подтвердить результат на чемпионате мира.
Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике войдет в историю белорусского спорта. Самый успешный результат и самые громкие победы. Такого не делал еще никто.
Ольга Коршун, СТВ:
На новые победы нацелен и Евгений Тихонцов. Видеть его в интерьерах Дворца Независимости, куда на встречу с президентом пригласили наших тяжелоатлетов, непривычно. Да и он сам заметно нервничает. Хотя кажется, можно немного выдохнуть. На Чемпионате в Батуми вчерашний юниор взял золото в весе до 96 килограммов и установил рекорды Европы в толчке и сумме.
Евгений Тихонцов, чемпион Европы по тяжелой атлетике:
А эта хрупкая блондинка сразу привлекает внимание. Но внешность обманчива. Настоящая сила и бойцовский характер принесли спортсменке две медали Чемпионата Европы – серебро и бронзу.
Юлия Асаенок выступает в весе до 45 килограммов, а поднимает больше 70! А во время соревнований и вовсе замахнулась на 80 в толчке. Вот уже точно тот случай, когда нет лишних килограммов.
Юлия Асаёнок, призёр чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
На соревнованиях в Батуми каждый день поднимался флаг и звучал гимн нашей страны. День тишины наступил лишь однажды, когда у белорусских атлетов был выходной. А за этими соревнованиями пристально следили болельщики из разных стран.
Александр Лукашенко – среди них. Президент от и до смотрел выступления наших спортсменов в Грузии. Глава государства признался, что в юности пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но, что называется, не сложилось. Впрочем, сейчас этот опыт помогает лучше понимать все тонкости этого вида спорта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не потому что мне нравится, не нравится ваш вид спорта, это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта. Штанга и ты, и так каждый день.
Не скажу, что вы на 100 % результат показали, но близко к этому. Это тоже очень важно. Но планку подняли высоко. Я счел необходимым сегодня встретиться с вами, воочию вас поблагодарить.
Медаль «За трудовые заслуги» у старшего тренера нашей сборной. Спортсменам объявлены благодарности Президента. А Дарья Наумова сегодня получает звание «Заслуженный мастер спорта». Спортсменка, как говорится, опытный боец. На Олимпиаде в Рио завоевала серебро.
Но в Батуми развернулась не менее напряженная борьба. Наумова опередила ближайшую соперницу всего на килограмм. В итоге – 242 килограмма и еще одно золото у белорусской сборной.
Дарья Наумова, чемпион Европы по тяжелой атлетике:
Впрочем, кажется, что эти испытания только закаляют боевой дух наших спортсменов и придают особый вес и без того тяжело заработанным медалям.
Александр Лукашенко:
Сегодня наша сборная состоит исключительно из граждан Беларуси. Приглашать легионер никто не собирается. Справляемся своими силами и чемпионов растим с самого детства. Будущих силачей замечают еще в младшей школе. А более опытные спортсмены ведут их вплоть до самостоятельных стартов. В этом и есть залог успеха.
Эдуард Зезюлин, член Национальной сборной по тяжелой атлетике:
Я уверен, что сплоченная наша команда и коллектив дадут возможность не только мне, но любому реализовать себя на все 100% и достичь тех высот, которых он достоин.
Впрочем, сегодня можно на время забыть об ответственных стартах и немного расслабиться. А чтобы подсластить жизнь наших спортсменов, во Дворце Независимости для них подготовили особые угощения. На ура пошло сало по специальному рецепту. Это не в ущерб спортивному питанию.
Силы тяжелоатлетам еще пригодятся. Впереди – чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Таиланде. А в ноябре в Гродно состоится турнир памяти нашего двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича.
В этом году соревнования получили квалификационный статус к Олимпийским играм в Токио. А в 2021 Минск готов принять юниорский чемпионат мира. Что ж, остается тренироваться и копить силы. В ближайшее время они нам точно понадобятся.
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Новости Беларуси. 9 атлетов и 19 медалей! Результат выше всяких похвал. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, которые триумфально...
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