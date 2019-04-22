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«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

23.04.2019 22:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 атлетов и 19 медалей! Результат выше всяких похвал. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, которые триумфально выступили на чемпионате Европы в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Белорусская сборная – в лидерах соревнований. Глава государства поздравил команду и вручил атлетам государственные награды и благодарности. Встреча формальной церемонией не ограничилась.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Президент общался с атлетами и тренерами и вникал в тонкости этого по-настоящему тяжелого вида спорта. Сейчас у наших тяжелоатлетов – разгар сезона. А главная задача – подтвердить результат на чемпионате мира.

Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике войдет в историю белорусского спорта. Самый успешный результат и самые громкие победы. Такого не делал еще никто.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Ольга Коршун, СТВ:
19 медалей, 15 национальных и 2 европейских рекорда – и  второе место в командном  зачете. Одним словом, наша сборная привезла из Грузии по-настоящему весомый результат.  И это только начало. Ведь сезон у тяжелоатлетов только стартовал. А значит, счет на медали открыт.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

На новые победы нацелен и Евгений Тихонцов. Видеть его в интерьерах Дворца Независимости, куда на встречу с президентом пригласили наших тяжелоатлетов, непривычно. Да и он сам заметно нервничает. Хотя кажется, можно немного выдохнуть. На Чемпионате в Батуми вчерашний юниор взял золото в весе до 96 килограммов и установил рекорды Европы в толчке и сумме.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Евгений Тихонцов, чемпион Европы по тяжелой атлетике:
Я тренировался ради этого. Наделялся на вершину. Поэтому ожидал, что буду бороться за призовое место.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

А эта хрупкая блондинка сразу привлекает внимание. Но внешность обманчива. Настоящая сила и бойцовский характер принесли спортсменке две медали Чемпионата Европы – серебро и бронзу.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Юлия Асаенок выступает в весе до 45 килограммов, а поднимает больше 70! А во время соревнований и вовсе замахнулась на 80 в толчке. Вот уже точно тот случай, когда нет лишних килограммов.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Юлия Асаёнок, призёр чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Примерно на 70 готова вырвать, но толкнуть 85 должна была, чуть не сложилось, но такие килограммы.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

На соревнованиях в Батуми каждый день поднимался флаг и звучал гимн нашей страны. День тишины наступил лишь однажды, когда у белорусских атлетов был выходной. А за этими соревнованиями пристально следили болельщики из разных стран.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Александр Лукашенко – среди них. Президент от и до смотрел выступления наших спортсменов в Грузии. Глава государства признался, что в юности пробовал заниматься тяжелой атлетикой, но, что называется, не сложилось. Впрочем, сейчас этот опыт помогает лучше понимать все тонкости этого вида спорта.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я начинал профессионально заниматься спортом, в борьбе тогда надо было много качаться. Но благо тренер мне сказал: «Так, вы, молодой человек, от штанги – подальше. Вам вес таскать нельзя, вам хватает того, что от природы заложено».

Это не потому что мне нравится, не нравится ваш вид спорта, это страшно тяжелый вид спорта, самый тяжелый вид спорта. Штанга и ты, и так каждый день.

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Не скажу, что вы на 100 % результат показали, но близко к этому. Это тоже очень важно. Но планку подняли высоко. Я счел необходимым сегодня встретиться с вами, воочию вас поблагодарить.

Откровенно говоря, слишком мало радости приносит в последнее время спорт белорусам. Хотя мне пишут, тут десятки медалей и прочее. Медаль медали рознь, во-первых. Вид виду тоже рознь. Но тяжелая атлетика входит в ожерелье тех видов спорта, которые приносят славу.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Медаль «За трудовые заслуги» у старшего тренера нашей сборной. Спортсменам объявлены благодарности Президента. А Дарья Наумова сегодня получает звание «Заслуженный мастер спорта». Спортсменка, как говорится, опытный боец. На Олимпиаде в Рио завоевала серебро.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Но в Батуми развернулась не менее напряженная борьба. Наумова опередила ближайшую соперницу всего на килограмм. В итоге – 242 килограмма и еще одно золото у белорусской сборной.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Дарья Наумова, чемпион Европы по тяжелой атлетике:
На данный момент тренируемся и готовимся к Чемпионату мира, сборы, впереди Олимпиада.

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Впрочем, кажется, что эти испытания только закаляют боевой дух наших спортсменов и придают особый вес и без того тяжело заработанным медалям.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Александр Лукашенко:
Когда вы становитесь чемпионами континента, планеты, олимпийских игр, когда вы поднимаете белорусский флаг, когда звучит гимн, я также радуюсь. Вы просто молодцы (подробнее здесь).

Сегодня наша сборная состоит исключительно из граждан Беларуси. Приглашать легионер никто не собирается. Справляемся своими силами и чемпионов растим с самого детства. Будущих силачей замечают еще в младшей школе. А более опытные спортсмены ведут их вплоть до самостоятельных стартов. В этом и есть залог успеха.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Эдуард Зезюлин, член Национальной сборной по тяжелой атлетике:
Я очень доволен, что в свои 20 имею возможность тренироваться в национальной команде с такими именитыми спортсменами, как Вадим Стрельцов, Андрей Арямнов. Это большая честь. Они и помогут словом на тренировке и дельный совет дадут в жизни.

Я уверен, что сплоченная наша команда и коллектив дадут возможность не только мне, но любому реализовать себя на все 100% и достичь тех высот, которых он достоин.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

Впрочем, сегодня можно на время забыть об ответственных стартах и немного расслабиться. А чтобы подсластить жизнь наших спортсменов, во Дворце Независимости для них подготовили особые угощения. На ура пошло сало по специальному рецепту. Это не в ущерб спортивному питанию.

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Силы тяжелоатлетам еще пригодятся. Впереди – чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Таиланде. А в ноябре в Гродно состоится турнир памяти нашего двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды

В этом году соревнования получили квалификационный статус к Олимпийским играм в Токио. А в 2021 Минск готов принять юниорский чемпионат мира. Что ж, остается тренироваться и копить силы. В ближайшее время они нам точно понадобятся.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 9 атлетов и 19 медалей! Результат выше всяких похвал. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, которые триумфально...
 
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