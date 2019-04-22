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Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры

23.04.2019 23:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты феерично стартовали в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они привезли россыпь медалей с чемпионата Европы. Впрочем, расслабляться нашим спортсменам рано. Впереди горячая пора, по новым правилам силачи теперь борются и за рейтинговые очки, которые помогут отобраться на Олимпийские игры.

Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры

Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:
Сейчас задача – сразу, не расслабляясь, готовиться к чемпионату мира. Уровень будет очень высокий и задача показать хорошие килограммы, установить рекорды и республиканский, и если получится выше.

Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

Впервые в тяжелой атлетике спортсмены борются и за международный рейтинговые очки, которые повлияют на олимпийские лицензии. 14 сильнейших в мировой классификации получат право выступить в Токио.

Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры

У белорусов только две квоты: лучшие позиции у Вадима Лихорада, Евгения Тихонцова, Андрея Арямнова.

Виктор Шершуков:
Готовы на Олимпиаду выехать и за медали побороться и Лихорад, и Асаенок, и Тихонцов, и Арямнов. В национальной команде собираем всех лучших, поэтому в паспорт не смотрю. Мы работаем уже на Париж, а здесь будем бороться, чтобы квоты добавились. Есть такие предпосылки.

Подробнее – в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты феерично стартовали в новом сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Они привезли россыпь медалей с чемпионата...
 
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