ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы сыграют с Россией в четвертьфинале юношеского ЧМ по хоккею

23.04.2019 23:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со сверстниками из России на юношеском (U18) чемпионате мира в Швеции.


Фото: hockey.by

Это стало известно после завершения групповой стадии чемпионата мира.

23 апреля, в заключительный день предварительного этапа, сборная России проиграла команде Швеции — 0:3 и заняла 3-е место в своей группе «В». В другом сегодняшнем поединке сборная США разгромила Латвию — 7:1.

Сборная Чехии уступила Канаде — 2:6 и осталась на 3-й позиции в группе «А», не сумев опередить команду Беларуси, которая сохранила 2-ю строку. Еще в одном поединке Финляндия разгромила сегодня Швейцарию — 12:1.

Белорусские юноши на предварительном этапе ЧМ обыграли Чехию — 4:3, Финляндию — 4:3, затем разгромно проиграли Канаде — 1:11 и в овертайме уступили Швейцарии — 4:5 ОТ.

Россияне на групповой стадии победили Словакию — 6:3 и Латвию — 5:1, а затем проиграли США — 3:6 и Швеции — 0:3.

Положение команд по итогам групповой стадии:

Группа «А»

1. Канада — 12 очков (4 матча)

2. Беларусь — 7 (4)

3. Чехия — 6 (4)

4. Финляндия — 3 (4)

5. Швейцария — 2 (4).

Группа «В»

1. США — 12 (4)

2. Швеция — 9 (4)

3. Россия — 6 (4)

4. Латвия — 3 (4)

5. Словакия — 0 (4).


Фото: iihf.com

Таким образом, в четвертьфиналах 25 апреля встречаются:

Канада — Латвия;

США — Финляндия;

Беларусь — Россия;

Швеция — Чехия.

Швейцария и Словакия в серии до 2 побед поспорят за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Поединки запланированы на 25, 27 и, если потребуется, 28 апреля.

Полуфиналы запланированы на 27 апреля, финал и матч за бронзу — на 28 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со сверстниками из России на юношеском (U18) чемпионате мира в Швеции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер Виктор Шершуков рассказал, сколько спортсменов будут бороться за лицензии на Олимпийские игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика