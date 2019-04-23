Белорусы сыграют с Россией в четвертьфинале юношеского ЧМ по хоккею

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со сверстниками из России на юношеском (U18) чемпионате мира в Швеции.



Фото: hockey.by

Это стало известно после завершения групповой стадии чемпионата мира.

23 апреля, в заключительный день предварительного этапа, сборная России проиграла команде Швеции — 0:3 и заняла 3-е место в своей группе «В». В другом сегодняшнем поединке сборная США разгромила Латвию — 7:1.

Сборная Чехии уступила Канаде — 2:6 и осталась на 3-й позиции в группе «А», не сумев опередить команду Беларуси, которая сохранила 2-ю строку. Еще в одном поединке Финляндия разгромила сегодня Швейцарию — 12:1.

Белорусские юноши на предварительном этапе ЧМ обыграли Чехию — 4:3, Финляндию — 4:3, затем разгромно проиграли Канаде — 1:11 и в овертайме уступили Швейцарии — 4:5 ОТ.

Россияне на групповой стадии победили Словакию — 6:3 и Латвию — 5:1, а затем проиграли США — 3:6 и Швеции — 0:3.

Положение команд по итогам групповой стадии:

Группа «А»

1. Канада — 12 очков (4 матча)

2. Беларусь — 7 (4)

3. Чехия — 6 (4)

4. Финляндия — 3 (4)

5. Швейцария — 2 (4).

Группа «В»

1. США — 12 (4)

2. Швеция — 9 (4)

3. Россия — 6 (4)

4. Латвия — 3 (4)

5. Словакия — 0 (4).



Фото: iihf.com

Таким образом, в четвертьфиналах 25 апреля встречаются:

Канада — Латвия;

США — Финляндия;

Беларусь — Россия;

Швеция — Чехия.

Швейцария и Словакия в серии до 2 побед поспорят за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Поединки запланированы на 25, 27 и, если потребуется, 28 апреля.

Полуфиналы запланированы на 27 апреля, финал и матч за бронзу — на 28 апреля.