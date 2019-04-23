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Белорусы сыграют с Россией в четвертьфинале юношеского ЧМ по хоккею
Источник материала: Tut.by
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со сверстниками из России на юношеском (U18) чемпионате мира в Швеции.
Это стало известно после завершения групповой стадии чемпионата мира.
23 апреля, в заключительный день предварительного этапа, сборная России проиграла команде Швеции — 0:3 и заняла 3-е место в своей группе «В». В другом сегодняшнем поединке сборная США разгромила Латвию — 7:1.
Сборная Чехии уступила Канаде — 2:6 и осталась на 3-й позиции в группе «А», не сумев опередить команду Беларуси, которая сохранила 2-ю строку. Еще в одном поединке Финляндия разгромила сегодня Швейцарию — 12:1.
Белорусские юноши на предварительном этапе ЧМ обыграли Чехию — 4:3, Финляндию — 4:3, затем разгромно проиграли Канаде — 1:11 и в овертайме уступили Швейцарии — 4:5 ОТ.
Россияне на групповой стадии победили Словакию — 6:3 и Латвию — 5:1, а затем проиграли США — 3:6 и Швеции — 0:3.
Положение команд по итогам групповой стадии:
Группа «А»
1. Канада — 12 очков (4 матча)
2. Беларусь — 7 (4)
3. Чехия — 6 (4)
4. Финляндия — 3 (4)
5. Швейцария — 2 (4).
Группа «В»
1. США — 12 (4)
2. Швеция — 9 (4)
3. Россия — 6 (4)
4. Латвия — 3 (4)
5. Словакия — 0 (4).
Таким образом, в четвертьфиналах 25 апреля встречаются:
Канада — Латвия;
США — Финляндия;
Беларусь — Россия;
Швеция — Чехия.
Швейцария и Словакия в серии до 2 побед поспорят за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира. Поединки запланированы на 25, 27 и, если потребуется, 28 апреля.
Полуфиналы запланированы на 27 апреля, финал и матч за бронзу — на 28 апреля.
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Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со сверстниками из России на юношеском (U18) чемпионате мира в Швеции.
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