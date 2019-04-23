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Хоккеисты сборной Беларуси перед вылетом на ЧМ в Казахстан посетили мемориал Руслана Салея
Источник материала: Tut.by
Сегодня сборная Беларуси по хоккею отправилась в Нур-Султан, где с 29 апреля по 5 мая сыграет на чемпионате мира в дивизионе IA. Накануне вылета в столицу Казахстана хоккеисты и тренерский штаб команды посетили Восточное кладбище, где возложили цветы к мемориалу трагически погибшего в сентябре 2011-го в ярославской авиакатастрофе капитана национальной сборной Руслана Салея, сообщает
— Это традиция. Руслан Салей оставил очень большой след в белорусском хоккее, в наших сердцах. Как человек и как игрок он всегда был лидером, поэтому светлая ему память. На примере Руслана Салея мы учим наше подрастающее поколение, об этом тоже нельзя забывать. Хотим, чтобы Руслан был с нами на чемпионате мира, — сказал главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко.
Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН
25 апреля в столице Казахстана сборная Беларуси сыграет спарринг с хозяевами. Напомним, сборную Казахстана возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка.
Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.
Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:
29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).
30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).
2 мая. Беларусь — Словения (13.00).
4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).
5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).
Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.
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Накануне отъезда на чемпионат мира в Казахстан подопечные Андрея Сидоренко посетили мемориал капитана.
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