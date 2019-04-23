Хоккеисты сборной Беларуси перед вылетом на ЧМ в Казахстан посетили мемориал Руслана Салея

Источник материала: Tut.by

Сегодня сборная Беларуси по хоккею отправилась в Нур-Султан, где с 29 апреля по 5 мая сыграет на чемпионате мира в дивизионе IA. Накануне вылета в столицу Казахстана хоккеисты и тренерский штаб команды посетили Восточное кладбище, где возложили цветы к мемориалу трагически погибшего в сентябре 2011-го в ярославской авиакатастрофе капитана национальной сборной Руслана Салея, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

— Это традиция. Руслан Салей оставил очень большой след в белорусском хоккее, в наших сердцах. Как человек и как игрок он всегда был лидером, поэтому светлая ему память. На примере Руслана Салея мы учим наше подрастающее поколение, об этом тоже нельзя забывать. Хотим, чтобы Руслан был с нами на чемпионате мира, — сказал главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко.

Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН



Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН





























25 апреля в столице Казахстана сборная Беларуси сыграет спарринг с хозяевами. Напомним, сборную Казахстана возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка.

Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.