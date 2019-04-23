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Медведчук в прямом эфире раскрыл тайну о Лукашенко и Зеленском

23.04.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Медведчук в прямом эфире телеканала "112 Украина" раскрыл тайну об Александре Лукашенко и Владимире Зеленском.

Украинский политик, руководитель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил, что ещё 4 апреля белорусский руководитель был уверен в победе лидера партии "Слуга народа". А ещё в начале марта спрогнозировал выход во второй тур Зеленского и Петра Порошенко (сначала Лукашенко считал, что в итоге победит Порошенко), передает "Еврорадио".

"По поводу Лукашенко я скажу впервые, я обещал раскрыть одну тайну, и я её раскрою, — говорит Медведчук. — Причём в прямом эфире, впервые... Он мне тогда сказал, что это будет Зеленский, но, естественно, он попросил, чтобы я этого не говорил. И журналисты белорусские меня спрашивали, и в Украине, я отказывался говорить, но сегодня я могу сказать, что тогда, на этой встрече 4 апреля, он сказал, что президентом будет Зеленский".

 
 
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Виктор Медведчук в прямом эфире телеканала "112 Украина" раскрыл тайну об Александре Лукашенко и Владимире Зеленском.
 
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