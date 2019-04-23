«Это начало будущего». Азаренко и Соболенко подводят итоги матча с Австралией в Кубке федерации

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— Виктория, в 2009 году в Брисбене вы завоевали первый свой титул WTA на этих кортах. С учетом этого матча можете ли вы считать Брисбен счастливым городом?





— Я не считаю город счастливым или несчастливым в зависимости от моих результатов. Важно то, как ты себя чувствуешь в этом месте. Я всегда любила Австралию, и мне было очень приятно играть на этом стадионе, атмосфера была космическая. Конечно, хотелось сыграть дома, но так как мы были в гостях, лучшего места для меня не придумать. Конечно, это далеко, но сама атмосфера и гостеприимство здесь мне очень нравятся.





— За последний месяц Арина Соболенко с Элизе Мертенс завоевали два титула, вы с китаянкой Чжэн вышли в финал парного разряда. Насколько удалось сыграться с Ариной сейчас, и играли ли вы раньше с ней?





— Мы играли с Ариной в прошлом году, и к Олимпиаде мы будем разговаривать на будущее. Я очень довольна, что у нас есть варианты пар в Кубке федерации, это делает нашу команду еще более сильной. С Ариной мы сегодня провели матч высокого уровня. Она очень сильно прибавила с того момента, когда мы последний раз с ней играли, отсюда мы будем двигаться только вверх. Будем стараться где-то играть вместе, чтобы к Олимпиаде быть готовыми, потому что это важно для нашей страны и нас обоих.





— Я подписываюсь под каждым словом Вики, — улыбаясь, дополнила Арина.





— Виктория, вы вместе с Эшли Барти выступали в паре, помогло ли это в матче?





— Мы знали о них какие-то нюансы, и они знали о нас. Здесь равная ситуация. Сегодня, когда они подавали эйсы и цепляли линии своими ударами, невозможно было ничего сделать, даже если хорошо знаешь их игру. Сегодня был один из таких дней, когда можно было разводить руками и удивляться, как они попадали, — ответила Виктория.









— Расскажите о планах на ближайшее будущее, в каких турнирах будете участвовать?





— Я сначала поеду домой, а после вылетаю в Мадрид, потом — Рим и Ролан Гаррос, — ответила Арина.





— Я завтра улетаю в Штутгарт, а также буду играть в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос, — поделилась Виктория своими планами.





— Арина и Виктория, подведите, пожалуйста, итог заключительного дня.





— В одиночном матче я ожидала от себя лучшего тенниса, борьбы. Но Эшли Барти показывала невероятный уровень игры, она в хорошей форме, уверена в себе. Я что могла, то и сделала, можно было, конечно, и лучше, но оно получилось так, как есть. В паре мы здорово играли, отличный уровень игры, невероятная атмосфера, мы наслаждались борьбой. Конечно, хотелось победить, а кому не хочется выиграть? Но сегодня они выиграли, а завтра мы их обыграем. Это теннис, мяч круглый, — ответила Арина.





— Свой одиночный матч я провела на высоком уровне. И в целом на протяжении двух игровых дней мы показывали теннис высокого уровня. Я получала удовольствие — играть в такой атмосфере, играть за нашу страну. Играть в команде — это совсем другие ощущения, поэтому я очень рада быть здесь. Надеюсь, болельщикам тоже понравилась наша игра. В паре мы сыграли матч очень высокого уровня. Если говорить про нюансы, то не хватает немного сыгранности, поэтому мы будем анализировать и учиться на своих ошибках. Девчонки играли несколько лет без меня, к сожалению. Но сейчас у меня есть возможность возвращаться в сборную. Хотя мы и проиграли, но я ухожу с этого матча с улыбкой, потому что знаю, что это начало будущего, если мы этого захотим. Я уверена, что все мы этого хотим, — прокомментировала Виктория итог матча.





— Какое будущее у белорусской команды Кубка Федерации?





— Победное, — с уверенностью добавила Арина.





— Я очень надеюсь, что победное будущее. Мы отдадим все свои силы, это очень важно для нас как для индивидуальных игроков, так и для страны, — отметила Виктория.





— Планируют изменить структуру Кубка федерации, слышали об этом? Что думаете по этому поводу?





— Да, я знаю об этих изменениях, так как нахожусь в совете игроков WTA. Да, будет немного измененная структура, но это не меняет того факта, что мы будем бороться за страну. Новая структура для нас будет очень привычная, так как мы очень много играли в Евро-Африканской зоне. Может, для нас это и плюс, оставят проведение гостевых и домашних матчей минимум один раз в год, — рассказала Виктория.





— Будете ли скучать по атмосфере Кубка федерации, следующий матч будет только в феврале следующего года.





— Да, конечно, — уверенно ответила Арина.





— Есть хорошая возможность подготовиться, чтобы в следующем году, отлично сыграть, — добавила Виктория.