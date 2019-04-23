Минтруда предлагает не выплачивать страховку, если работник получил производственную травму в пьяном виде

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пресс-служба правительства. 23 апреля состоялось заседание Президиума Совета Министров Беларуси под председательством премьер-министра Сергея Румаса по вопросам производственного травматизма, пожарной и промышленной безопасности, сообщаетправительства.

На встрече обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности труда.





Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть страховые выплаты работникам, которые получили производственные травмы, находясь на работе в нетрезвом виде. «Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховых выплат, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении», заявила министр труда Ирина Костевич.









«Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя — это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков», – сказала Костевич. Среди других предложенных мер – сокращение ручного труда.





Проблема безопасности на производстве обсуждалась в связи с ростом числа случаев производственного травматизма в 2018 году по сравнению с 2017 годом. В прошлом году на производстве погибло на 29 человек больше, чем в предыдущем, получили тяжелые травмы на 107 человек больше и другие травмы – на 195 человек больше.