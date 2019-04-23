﻿ Посол Бабич может доиграться. Однажды с ним такое уже было. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Бабич может доиграться. Однажды с ним такое уже было

23.04.2019 21:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Россия с ним разберется сама», – сказал о доставшем белорусские власти Михаиле Бабиче глава государства. Любопытно, что однажды Москва уже отзывала чиновника с важного участка работы.


Фото: ТАСС

После небольшого затишья Михаил Бабич на днях вновь всколыхнул информационное пространство. В пятницу он заявил, что Александра Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу стоимости БелАЭС. Причем с издевательским выражением, что «случившееся недоразумение выглядит еще более комично, чем предыдущее».

А затем покритиковал главу белорусского МИД Владимира Макея, посоветовав ему «учитывать в своей работе» роль российского премьера Дмитрия Медведева в Союзном государстве.

В ответ Бабичу прилетело заявление МИД Беларуси: разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, у Бабича получается.

В субботу Лукашенко на просьбу прокомментировать нервную реакцию посла РФ на тему БелАЭС отметил: 

«Россия с ним разберется сама».


Что имел в виду глава Беларуси?

Ответом на этот вопрос может быть история пятнадцатилетней давности, в которой прослеживается много параллелей с нынешней.

Осенью 2002 года Владимир Путин назначил Михаила Бабича главой правительства

Чечни. Lenta.ru писала: «У Бабича сложная репутация. 33-х летний чиновник, уже успевший сменить несколько высоких должностей, ни с одной из них не уходил без скандала… Судя по обмену резкими заявлениями, развернувшимися в руководстве Чечни, Бабича откомандировали в мятежную республику со вполне определенной целью: служить рычагом давления на главу чеченской администрации Ахмада Кадырова».

Конфликт между названными персонами возник очень быстро. Ахмад Кадыров самостоятельно назначил министра финансов, с чем категорически не согласился Бабич, ссылаясь на законы. Чиновник стал участником перепалки в СМИ, критикуя Кадырова.

Но явно переоценил свое значение. Фактический глава Чечни переговорил с Путиным и Бабич был уволен, не проработав и трех месяцев.

Для российских СМИ это стало сюрпризом, поскольку там считали, что у Бабича карт-бланш от президента.

Повторится ли это история с чиновником сейчас? Несдержанность и горячность Бабича в роли посла в независимом государстве выглядит почти дико, но главное – после его назначения проблемные вопросы в двусторонних отношениях не только не решаются, а начинают обретать форму публичного скандала.

Вряд ли в Кремле желали именно этого.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Россия с ним разберется сама», – сказал о доставшем белорусские власти Михаиле Бабиче глава государства. Любопытно, что однажды Москва уже отзывала чиновника с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке - СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика