Посол Бабич может доиграться. Однажды с ним такое уже было

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После небольшого затишья Михаил Бабич на днях вновь всколыхнул информационное пространство. В пятницу он заявил, что Александра Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу стоимости БелАЭС. Причем с издевательским выражением, что «случившееся недоразумение выглядит еще более комично, чем предыдущее».





А затем покритиковал главу белорусского МИД Владимира Макея, посоветовав ему «учитывать в своей работе» роль российского премьера Дмитрия Медведева в Союзном государстве.





В ответ Бабичу прилетело заявление МИД Беларуси: разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, у Бабича получается.





В субботу Лукашенко на просьбу прокомментировать нервную реакцию посла РФ на тему БелАЭС отметил:





«Россия с ним разберется сама».









Что имел в виду глава Беларуси?





Ответом на этот вопрос может быть история пятнадцатилетней давности, в которой прослеживается много параллелей с нынешней.





Осенью 2002 года Владимир Путин назначил Михаила Бабича главой правительства





Чечни. Lenta.ru писала: «У Бабича сложная репутация. 33-х летний чиновник, уже успевший сменить несколько высоких должностей, ни с одной из них не уходил без скандала… Судя по обмену резкими заявлениями, развернувшимися в руководстве Чечни, Бабича откомандировали в мятежную республику со вполне определенной целью: служить рычагом давления на главу чеченской администрации Ахмада Кадырова».





Конфликт между названными персонами возник очень быстро. Ахмад Кадыров самостоятельно назначил министра финансов, с чем категорически не согласился Бабич, ссылаясь на законы. Чиновник стал участником перепалки в СМИ, критикуя Кадырова.





Но явно переоценил свое значение. Фактический глава Чечни переговорил с Путиным и Бабич был уволен, не проработав и трех месяцев.





Для российских СМИ это стало сюрпризом, поскольку там считали, что у Бабича карт-бланш от президента.





Повторится ли это история с чиновником сейчас? Несдержанность и горячность Бабича в роли посла в независимом государстве выглядит почти дико, но главное – после его назначения проблемные вопросы в двусторонних отношениях не только не решаются, а начинают обретать форму публичного скандала.





Вряд ли в Кремле желали именно этого.