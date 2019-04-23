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Азербайджан сможет помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти - посол

23.04.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти, сообщил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов. Отвечая государственному агентству БелТА на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.

"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу", - сказал он.

Вместе с тем, считает он, необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Л.Гандилов.

Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря. Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: "Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси".

В последнее время расширяется производственная кооперация между двумя государствами, более того, к ней присоединяются третьи страны. Пример такого взаимодействия - совместное производство техники МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе в Азербайджане и организация поставок этой продукции на рынок Турции.

"Думаю, такая кооперация будет способствовать углублению и разделению труда, расширению номенклатуры продукции, которая будет производиться совместно. Это очень правильный подход к вопросу. Это приведет к более успешному развитию нашего региона, так как увеличит число рабочих мест, а значит, улучшит благосостояние людей", - считает посол.

Как сообщалось ранее, Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.

 
 
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Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти, сообщил посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
 
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