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Превыше всего – безопасность. Кто и почему чаще гибнет на рабочем месте?

23.04.2019 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На производствах Минской области за 2018 год погибло 28 человек,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наибольшее количество среди водителей, трактористов, электромонтеров, животноводов и подсобных рабочих.

Превыше всего – безопасность. Кто и почему чаще гибнет на рабочем месте?

Рост потерпевших наблюдается и в коммунальных службах – из 48 несчастных случаев с тяжелым исходом эта цифра увеличилась до 51. Особую тревогу вызывает повторность несчастных случаев в некоторых организациях области.

Превыше всего – безопасность. Кто и почему чаще гибнет на рабочем месте?

Александр Белькевич, главный инженер Любанского жилищно-коммунального хозяйства:
Ежегодно проводим проверку знаний у персонала. При устройстве на работу, когда человек устраивается, он проходит все виды инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, на объектах с повышенной опасностью – котельная – противоаварийные тренировки один раз в квартал.

Превыше всего – безопасность. Кто и почему чаще гибнет на рабочем месте?

Причины из года в год одни и те же отсутствие на производстве обучения техники безопасности, халатное отношение сотрудников к работе. Немало несчастных случаев из-за алкогольного опьянения рабочих: за 2018 год – 6 пострадавших. Средний возраст погибших на производстве – около 46 лет.
 
 
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Новости Беларуси. На производствах Минской области за 2018 год погибло 28 человек,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наибольшее количество среди водителей,...
 
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