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В Минске во время движения загорелся 26-й автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На проспекте Машерова 23 апреля загорелся автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию в моторном отсеке 26-го маршрута.
Чрезвычайную ситуацию успели предотвратить проезжавшие мимо с вызова сотрудники МЧС.
Из пассажиров никто не пострадал.
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Новости Беларуси. На проспекте Машерова 23 апреля загорелся автобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Короткое замыкание электропроводки...
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