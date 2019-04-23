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Мост на проспекте Машерова открыли после реконструкции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас работы по реконструкции завершаются. Ночью на проезжей части будет нанесена разметка.
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Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные...
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