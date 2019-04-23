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Мост на проспекте Машерова открыли после реконструкции

23.04.2019 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мост на проспекте Машерова открыли после реконструкции

Капитальный ремонт начали в июле 2018 года. За этот период была укреплена основная часть конструкции, организован водоотлив, обновлён асфальт и расширено дорожное покрытие. Зону, выделенную для трамвайного движения, использовали как тротуар для пешеходов и велосипедистов.

Мост на проспекте Машерова открыли после реконструкции


Василий Тибеж, главный инженер Гордорстроя:
Мы сделали монолитные участки межбалочные полностью по всем пролетным строениям, заменив все старое. Поэтому должно простоять долго.

Сейчас работы по реконструкции завершаются. Ночью на проезжей части будет нанесена разметка.

Подробнее в видеоматериале
 
 
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Новости Беларуси. Движение на проспекте Машерова станет менее загруженным. Мост через Свислочь полностью открыт для транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
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