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Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

23.04.2019 23:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился тренировочный кэмп среди юношеских сборных парней и девушек по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашим ребятам предстоит непростой выезд, в котором они будут сражаться за попадание в финальную стадию чемпионата Европы.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

Среди соперниц наших девчонок значатся сборные Нидерландов, Дании и Болгарии. Парням же придётся помериться силами с черногорцами, австрийцами и греками.

Кстати говоря, первая проба волейбольного пера у мальчишек была в товарищеских играх против российской сборной. Из трёх матчей два остались за россиянами, но нужно отдать должное, борьба была в каждом поединке.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования. Тем более, встречались с сильными командами, поэтому ребята чувствуют себя уверенно и неплохо играли с ними.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Сильная сторона наших команд и Беларуси – это командная игра, универсальность. Таких высокорослых, как в России, по 2м10см трудно найти у нас, хотя тоже есть. Мы стараемся играть в современную игру.

Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»

Наши парни уже отправились в Черногорию, где 25 апреля в 18:00 начнут поединок против Греции, а девочек в Болгарии в первом матче ждут соперницы из Голландии. Эта игра начнется в 16:30.
 
 
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Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился тренировочный кэмп среди юношеских сборных парней и девушек по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашим...
 
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