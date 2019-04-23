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Эдуард Венский: «Одно дело – тренировочные игры, другое дело – официальные соревнования»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился тренировочный кэмп среди юношеских сборных парней и девушек по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашим ребятам предстоит непростой выезд, в котором они будут сражаться за попадание в финальную стадию чемпионата Европы.
Среди соперниц наших девчонок значатся сборные Нидерландов, Дании и Болгарии. Парням же придётся помериться силами с черногорцами, австрийцами и греками.
Кстати говоря, первая проба волейбольного пера у мальчишек была в товарищеских играх против российской сборной. Из трёх матчей два остались за россиянами, но нужно отдать должное, борьба была в каждом поединке.
Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Наши парни уже отправились в Черногорию, где 25 апреля в 18:00 начнут поединок против Греции, а девочек в Болгарии в первом матче ждут соперницы из Голландии. Эта игра начнется в 16:30.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился тренировочный кэмп среди юношеских сборных парней и девушек по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Нашим...
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