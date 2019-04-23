Сергей Сацук: Кто кого дурит с ценами на нефть и топливо в Беларуси?

Источник материала: Ежедневник





После очередного подорожания топлива на 1 копейку "Белнефтехим" огорошил всех новостью о плохом качестве российской нефти, которая поступает в Беларуси по нефтепроводу. Внимание электората сразу же переключилось в одного на другое.

Если бы инцидента с плохой российской нефтью не случилось, его стоило бы придумать. Эта российская нефть так хорошо отвлекла внимание потребителей от очередного подорожания топлива, что можно второй фильм снимать на тему того, как хвост виляет собакой. За один страна выдала столько новостей на тему плохой российской нефти, что переплюнула даже украинские выборы. Хотя тема так себе. Ну накачали плохую нефть, напортачили - всяко бывает. Разберутся поставщики с получателями - обычное дело. Поэтому попробуем вернуться к более насущным проблемам.

Анонсируя очередное подорожание топлива концерн "Белнефтехим" заявил, что с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 5,2%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья.

А теперь открываем последнее аналитическое обозрение Национального банка и читаем об экономических тенденциях в Беларуси в январе-феврале 2019 года.

"Расходы на закупку энергетических продуктов снизились на 17,6%. При этом физический объем импорта энергоносителей снизился на 11,4%". Тут не нужно быть великим математиком, чтобы понять очевидную вещь: если затраты снизились больше, чем объемы, значит цены на энергоносители снизились, а не увеличились, как уверяет нас концерн "Белнефтехим".

Впрочем, не будем спешить с выводами. Ведь энергопродукты - это не только нефть. Поэтому читаем дальше.

"Физический объем закупок нефтепродуктов в январе 2019 года относительно аналогичного периода прошлого года снизился на 97,6%, нефти - снизился на 0,5%".

Дальше еще интересней.

"Цена на нефтепродукты снизилась на 10,7%, на природный газ - снизилась на 1,5%, на нефть - увеличилась в 2 раза (!).

"Суммы расходов на импорт газа увеличились на 1%, нефти -снизились на 11,1%, нефтепродуктов -снизились на 95,2%".

По газу и нефтепродуктам все сходится, а вот по нефти возникает много вопросов.

Если объем закупаемой нефти практически не изменился, а цена увеличилась в два раза, то как расходы могли уменьшиться на 11,1%? Тут как ни крути, какая-то цифра явно нарисована. Истинной видится как раз цифра снижения расходов на 11,1%, поскольку если бы цена нефти действительно выросла в два раза, о чем даже "Белнефтехим" не говорит, то общие затраты на энергетический импорт никак не могли бы снизиться на 17,6%.

В общем, интересная такая картина вырисовывается. С какой стороны не посмотри на нее, явно видно, что кто-то кого-то дурит. Но вот кто, кого и, главное, зачем?