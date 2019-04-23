Вкусно и быстро. Куриные оладьи с манкой

Способ приготовления

Моем и нарезаем кусочками куриное филе. Чистим и нарезаем репчатый лук. Складываем куриное филе и лук в чашу блендера. Добавляем яйца, манную крупу, кефир, куркуму, кориандр, соль и перец. Взбиваем все ингредиенты.

Полученную массу перекладываем в глубокую миску. В тесто добавляем зеленый лук и перемешиваем.

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На разогретую сковороду выкладываем тесто, придавая оладьям круглую форму. Жарим оладьи на медленном огне до готовности.

Куриное филе 400 г Лук репчатый 1 шт. Крупа манная 6 ст. л. Кефир 250 мл Яйца 2 шт. Лук зеленый 1 небольшой пучок Куркума 1/4 ч. л. Кориандр молотый 1/2 ч. л. Перец и соль по вкусу Масло растительное для жарки