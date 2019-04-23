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Вкусно и быстро. Куриные оладьи с манкой

24.04.2019 06:31 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Куриные оладьи с манкой

Фото: russianfood.com

Способ приготовления

Моем и нарезаем кусочками куриное филе. Чистим и нарезаем репчатый лук. Складываем куриное филе и лук в чашу блендера. Добавляем яйца, манную крупу, кефир, куркуму, кориандр, соль и перец. Взбиваем все ингредиенты.

Полученную массу перекладываем в глубокую миску. В тесто добавляем зеленый лук и перемешиваем.

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На разогретую сковороду выкладываем тесто, придавая оладьям круглую форму. Жарим оладьи на медленном огне до готовности.

Куриное филе 400 г
Лук репчатый 1 шт.
Крупа манная 6 ст. л.
Кефир 250 мл
Яйца 2 шт.
Лук зеленый 1 небольшой пучок
Куркума 1/4 ч. л.
Кориандр молотый 1/2 ч. л.
Перец и соль по вкусу
Масло растительное  для жарки

 

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