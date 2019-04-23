Вкусно и быстро. Куриные оладьи с манкой

Способ приготовления
Моем и нарезаем кусочками куриное филе. Чистим и нарезаем репчатый лук. Складываем куриное филе и лук в чашу блендера. Добавляем яйца, манную крупу, кефир, куркуму, кориандр, соль и перец. Взбиваем все ингредиенты.
Полученную массу перекладываем в глубокую миску. В тесто добавляем зеленый лук и перемешиваем.
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На разогретую сковороду выкладываем тесто, придавая оладьям круглую форму. Жарим оладьи на медленном огне до готовности.
|Куриное филе
|400 г
|Лук репчатый
|1 шт.
|Крупа манная
|6 ст. л.
|Кефир
|250 мл
|Яйца
|2 шт.
|Лук зеленый
|1 небольшой пучок
|Куркума
|1/4 ч. л.
|Кориандр молотый
|1/2 ч. л.
|Перец и соль
|по вкусу
|Масло растительное
|для жарки
Автор: Intex-press