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Полезный сплав: белорусы чистят реки на байдарках

24.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На лодке – за мусором. Любители активного отдыха открыли сезон сплавов экологической акцией. Волонтеры отправились в водный поход на байдарках, а по пути собрали мусор с берегов Ислочи. Не осталась в стороне и корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Что такое «табань», как правильно держать весло и обходить коряги – без инструктажа на воду никого не пустят. Ведь многие из участников сплава в байдарке никогда не сидели. Впрочем, совета можно спросить у более опытных коллег. Сотрудники этой IT-компании уже второй раз открывают сезон сплавов экологической акцией: по пути собирают мусор.

«Эмоции, интересно, и полезно. Я бы не сказал, что физически тяжело. Надя, тебе тяжело?» -  спрашивает у напарницы участник сплава Виталий Качан.

«Нет, было очень круто, было очень весело. Это спортивно, это полезно. Нам понравилось», – призналась участница сплава Надежда Мархоцкая.

В акции участвовали более 70 человек. Волонтеры разбились на 45 экипажей. Собирали мусор не только с поверхности воды, но и с берега.

«Сейчас хорошая пора. Трава очень маленькая, низкая, и хорошо все видно. Государственные структуры, охрана природы, лесничество тоже этим занимаются. Но у них нет таких технических возможностей, как у нас. С лодки видно все по-другому», – указал организатор сплава Василий Грынь.

С погодой добровольцам не повезло. Во время сплава пошел сильный дождь. Экстремальные условия проверили на прочность сплоченность команд.

«Это слаженный экипаж, который и в рабочем процессе всегда будет себя вести идеально. Потому что здесь, в нестандартной ситуации они нашли выход. Потому что в условиях, когда хорошо, тепло и рядом теплый чай, гораздо проще решать какие-то серьезные проблемы на словах», – отметил инструктор байдарочных туров Егор Щукарев.

На байдарках участники сплава прошли около 15 километров. Каждый экипаж собрал в среднем десять килограммов мусора. На станции сортировки его разберут и отправят на переработку.



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Волонтеры открыли водный сезон, отправивзшись в поход на байдарках, а по пути собрали мусор с берегов Ислочи.
 
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