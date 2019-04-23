|
Полезный сплав: белорусы чистят реки на байдарках
24.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На лодке – за мусором. Любители активного отдыха открыли сезон сплавов экологической акцией. Волонтеры отправились в водный поход на байдарках, а по пути собрали мусор с берегов Ислочи. Не осталась в стороне и корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Что такое «табань», как правильно держать весло и обходить коряги – без инструктажа на воду никого не пустят. Ведь многие из участников сплава в байдарке никогда не сидели. Впрочем, совета можно спросить у более опытных коллег. Сотрудники этой IT-компании уже второй раз открывают сезон сплавов экологической акцией: по пути собирают мусор.
«Эмоции, интересно, и полезно. Я бы не сказал, что физически тяжело. Надя, тебе тяжело?» - спрашивает у напарницы участник сплава Виталий Качан.
«Нет, было очень круто, было очень весело. Это спортивно, это полезно. Нам понравилось», – призналась участница сплава Надежда Мархоцкая.
В акции участвовали более 70 человек. Волонтеры разбились на 45 экипажей. Собирали мусор не только с поверхности воды, но и с берега.
С погодой добровольцам не повезло. Во время сплава пошел сильный дождь. Экстремальные условия проверили на прочность сплоченность команд.
На байдарках участники сплава прошли около 15 километров. Каждый экипаж собрал в среднем десять килограммов мусора. На станции сортировки его разберут и отправят на переработку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры открыли водный сезон, отправивзшись в поход на байдарках, а по пути собрали мусор с берегов Ислочи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)