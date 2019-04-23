Заместитель начальника ИМНС рассказала, кто должен уплатить курортный сбор

Источник материала: Новости Волковыска

рассказала заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Татьяна Петрова. Об изменениях, которые внесены с 1 января 2019 года в Налоговый кодекс Республики Беларусь, Гродненской правдезаместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Татьяна Петрова.

– Согласно новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь, курортный сбор необходимо уплатить физическому лицу в случае его проживания не менее суток в расположенных на территории административно-территориальных единиц Беларуси санаторно-курортных организациях, профилакториях, оздоровительных и образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных и спортивных лагерях, домах и базах отдыха, пансионатах.

– Когда следует уплачивать курортный сбор?

– Не позднее последних суток своего нахождения в санаторно-курортной или оздоровительной организации, исходя из ставки, действующей на дату внесения сумм этого сбора. До момента прибытия сбор не взимается.

– В каких случаях его уплачивать не следует?

– Если физические лица направляются на оздоровление и санаторно-курортное лечение за счет средств государственного социального страхования, республиканского бюджета или в рамках страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний бесплатно. Это значит, человек не должен делать какие-то доплаты своими деньгами. В этом случае курортный сбор не начисляется и не уплачивается.

Если же отдыхающий частично оплачивает стоимость путевки, он обязан взять на себя и курортный сбор за ту часть, которую он внес сам. При этом, если предприятие либо профсоюзная организация компенсирует ему расходы на оплату стоимости путевки (в том числе частично) либо вместо него оплачивают путевку, в том числе частично, размер такой компенсации не уменьшает налоговую базу для исчисления курортного сбора.

– На основании каких документов начисляется сбор?

– Поскольку санаторно-курортные и оздоровительные организации не располагают информацией о размере оплаты путевок собственными средствами отдыхающих, сами отдыхающие должны представить санаторию заверенную выдавшим путевку специалистом копию чека или иного платежного документа, подтверждающего внесение ими денег за путевку. Может быть сделана запись в путевке о сумме денежных средств, подлежащих оплате физическим лицом, заверенная выдавшим путевку специалистом организации. Также можно представить письмо, составленное в произвольной форме организацией, выдавшей путевку, о сумме, подлежащей оплате путевки физическим лицом.





– А что касается детских путевок?

– Если дети направляются в лагеря с круглосуточным пребыванием по путевкам, приобретенным за счет государственных средств, а также в оздоровительные лагеря по путевкам, стоимость которых удешевлена за счет средств государственного социального страхования или республиканского бюджета, курортный сбор платить не надо. При этом не имеет значения, что часть стоимости путевки оплачена родителями, из средств предприятия либо профсоюзной организации.

Если дети отправляются в оздоровительный лагерь по путевкам, стоимость которых полностью оплачивается родителями, профсоюзной либо иной организацией, курортный сбор должен быть оплачен.

– В каком размере уплачивается курортный сбор и от чего это зависит?

– Ставки курортного сбора, как и ранее, устанавливаются местными Советами депутатов базового территориального уровня в зависимости от вида санаторно-курортной или оздоровительной организации и не могут превышать пяти процентов от стоимости путевки, а если путевка не оформляется – от стоимости услуг по проживанию, а также оказываемых услуг по питанию, медицинских и оздоровительных. Так, например, в городе Гродно ставка курортного сбора установлена в размере пяти процентов, на территории Дятловского, Волковысского и Гродненского районов – трех процентов.

– Имеют ли право местные Советы депутатов предоставлять льготы по курортному сбору?

– Да, поскольку этот сбор является местным платежом. Местные Советы депутатов или по их поручению местные исполнительные и распорядительные органы вправе предоставлять льготы отдельным плательщикам, например, в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.