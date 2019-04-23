Как покупать бензин дешевле и экономить на автосервисе: банковские карточки для водителей

Карта выпускается только в бел. рублях. Выпуск — 1,99 руб., ежемесячное обслуживание — 0,99 руб. Срок действия — 3 года.

Кэшбек 2% по любимой категории, 1% по остальным. Любимой категорией можно выбрать «Автомобиль», и при оплате услуг: заправки, сервис, автомойки, автозапчасти, паркинг, покупка транспортных средств будет начисляться процент.

Карта только в бел. рублях. Если оформите карту до конца апреля (через интернет-банк), первый год обслуживания бесплатный. 2-й и 3-й — 15 руб. ежегодно. Срок действия — 3 года.

Первые три месяца с момента оформления карты 5% кэшбэка от суммы оплаты на любых АЗС (даже за границей), автомойках и паркинге. Потом кэшбек будет начисляться в размере 3%.

При оплате топлива на любой АЗС по всему миру кэшбэк 3% от суммы. На АЗС «А-100» — 4,5%, «Трайпл» — 6%. Проценты скидочных карт суммируются. Также на карту возвращается до 10% от потраченной суммы при обслуживании у автопартнеров банка: СТО, автомойки, автозапчати и др. Дополнительно можно воспользоваться пакетом услуг «Гарантированная Автопомощь» от службы «Автопомощь 116» на территории РБ и ЕС за отдельную плату.