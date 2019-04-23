Как покупать бензин дешевле и экономить на автосервисе: банковские карточки для водителей

Машина — это главная часть расходов бюджета автовладельца. И большой плюс, когда есть банковские карты, с которыми можно экономить на обслуживании автомобиля. Мы собрали все карточки с «плюшками» для водителей: это и бонусные баллы на АЗС, и кэшбек на заправках, паркинге, в автосервисе, и скидки в магазинах автозапчастей и на СТО. Что нужнее — решать вам. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно оформить такие карты, все преимущества и их стоимость.
Кэшбек 2% по любимой категории, 1% по остальным. Любимой категорией можно выбрать «Автомобиль», и при оплате услуг: заправки, сервис, автомойки, автозапчасти, паркинг, покупка транспортных средств будет начисляться процент.
Карта выпускается только в бел. рублях. Выпуск — 1,99 руб., ежемесячное обслуживание — 0,99 руб. Срок действия — 3 года.
Также на карту возвращается до 10% от потраченной суммы при обслуживании у автопартнеров банка: СТО, автомойки, автозапчати и др. Дополнительно можно воспользоваться пакетом услуг «Гарантированная Автопомощь» от службы «Автопомощь 116» на территории РБ и ЕС за отдельную плату.
Карта только в бел. рублях. Стоимость — 19,90 руб. в год. Срок действия — 3 года.
Белгазпромбанк
Visa Bonus «Разам з намi»
Чтобы стать участником программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть», получать кэшбек 1% от суммы, баллы и участвовать в акциях, нужно оплатить любую покупку на АЗС («Белнефтепродукт» и «Газпромнефть») картой Visa Bonus.
Карта выпускается только в бел. рублях. Выпуск и обслуживание бесплатные. Срок действия — 5 лет.
РРБ-Банк
Visa Gold/Visa Platinum
Предусмотрен кэшбек 1,5/2% при оплате топлива на любой АЗС по всему миру.
Выпуск карт — 10/30 руб., ежегодное обслуживание — 30/100 руб. Срок действия — 3 года.
Франсабанк
Программа лояльности «Друзья»
Подключена ко всем картам банка. Можно получить скидки до 20% у партнеров. Одни из партнеров: «МонтажОптима», СТО «СЛЕСАР», компания «ТЮНИНГ ДИЗАЙН» (все виды автопринадлежностей), интернет-магазин автозапчастей ML-auto.by.
Предусмотрен кэшбек 1,5% на заправках, автомойках, паркингах, при покупке автозапчастей и транспортных средств.
Также есть скидки до 15% у партнеров (магазины автозапчастей, СТО, автосервисы и др.)
Стоимость карты в 1-й год — 10 руб./5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно. Плата не взимается, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц или по карте отсутствуют расходные операции и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы.
Срок действия — 3 года.
БТА Банк
Visa Gold /Visa Platinum «Кешью»
При оплате картой по категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, паркинг, автосервисы, покупка авто, автопрокат, аренда авто, услуги эвакуатора) кэшбек 1,2 или 2%, в зависимости от статуса карты.
Обращаем внимание, что каждые 3 месяца категория, по которой начисляется повышенный кэшбек, меняется.
При оформлении карты мешочек с орехами кешью в подарок.
Стоимость обслуживания — 0,50/2,59 руб. ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Кэшбек 2% по любимой категории, 1% по остальным. Любимой категорией можно выбрать «Автомобиль», и при оплате услуг: заправки, сервис, автомойки, автозапчасти, паркинг, покупка транспортных средств будет начисляться процент.
Карта выпускается только в бел. рублях. Выпуск — 1,99 руб., ежемесячное обслуживание — 0,99 руб. Срок действия — 3 года.
При оплате топлива на любой АЗС по всему миру кэшбэк 3% от суммы. На АЗС «А-100» — 4,5%, «Трайпл» — 6%. Проценты скидочных карт суммируются.
Также на карту возвращается до 10% от потраченной суммы при обслуживании у автопартнеров банка: СТО, автомойки, автозапчати и др. Дополнительно можно воспользоваться пакетом услуг «Гарантированная Автопомощь» от службы «Автопомощь 116» на территории РБ и ЕС за отдельную плату.
Карта только в бел. рублях. Стоимость — 19,90 руб. в год. Срок действия — 3 года.
Белгазпромбанк
Visa Bonus «Разам з намi»
Чтобы стать участником программы лояльности сети АЗС «Газпромнефть», получать кэшбек 1% от суммы, баллы и участвовать в акциях, нужно оплатить любую покупку на АЗС («Белнефтепродукт» и «Газпромнефть») картой Visa Bonus.
Карта выпускается только в бел. рублях. Выпуск и обслуживание бесплатные. Срок действия — 5 лет.
РРБ-Банк
Visa Gold/Visa Platinum
Предусмотрен кэшбек 1,5/2% при оплате топлива на любой АЗС по всему миру.
Выпуск карт — 10/30 руб., ежегодное обслуживание — 30/100 руб. Срок действия — 3 года.
Франсабанк
Программа лояльности «Друзья»
Подключена ко всем картам банка. Можно получить скидки до 20% у партнеров. Одни из партнеров: «МонтажОптима», СТО «СЛЕСАР», компания «ТЮНИНГ ДИЗАЙН» (все виды автопринадлежностей), интернет-магазин автозапчастей ML-auto.by.
Предусмотрен кэшбек 1,5% на заправках, автомойках, паркингах, при покупке автозапчастей и транспортных средств.
Также есть скидки до 15% у партнеров (магазины автозапчастей, СТО, автосервисы и др.)
Стоимость карты в 1 год — 10 руб./5 USD/EUR. Во второй и третий год — 2 руб./1 USD/EUR ежемесячно. Плата не взимается, если вы рассчитываетесь на сумму более 300 руб. в месяц или по карте отсутствуют расходные операции и сумма остатка меньше суммы ежемесячной платы.
Срок действия — 3 года.
БТА Банк
Visa Gold /Visa Platinum «Кешью»
При оплате картой по категории «Автомобили» (заправки, автомойки, такси, автозапчасти, паркинг, автосервисы, покупка авто, автопрокат, аренда авто, услуги эвакуатора) кэшбек 1,2 или 2%, в зависимости от статуса карты.
Обращаем внимание, что каждые 3 месяца категория, по которой начисляется повышенный кэшбек, меняется.
При оформлении карты мешочек с орехами кешью в подарок.
Стоимость обслуживания — 0,50/2,59 руб. ежемесячно. Срок действия — 3 года.