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В Саудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме
Источник материала: Партизан
Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии. Смертная казнь в стране проходит в виде отсечения головы мечом.
Фото: EADaily
Казнь в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении 37 граждан страны, которых ранее признали виновными в терроризме, сообщает
Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии, создании террористических ячеек и разжигании религиозной вражды. Казни прошли во вторник, 23 апреля, в Эр-Рияде, Медине, Мекке и других городах королевства.
"Смертная казнь была применена... по ряду виновных в принятии идеологий экстремистских террористов и формировании террористических ячеек для коррупции и нарушения безопасности, а также для распространения хаоса и разжигания межрелигиозной розни", - сообщает агентство.
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Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии. Смертная казнь в стране проходит в виде отсечения головы мечом.
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