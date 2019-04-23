В Саудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме





Фото: EADaily Казнь в Саудовской Аравии





EuroNews . В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении 37 граждан страны, которых ранее признали виновными в терроризме, сообщает





Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии, создании террористических ячеек и разжигании религиозной вражды. Казни прошли во вторник, 23 апреля, в Эр-Рияде, Медине, Мекке и других городах королевства.





"Смертная казнь была применена... по ряду виновных в принятии идеологий экстремистских террористов и формировании террористических ячеек для коррупции и нарушения безопасности, а также для распространения хаоса и разжигания межрелигиозной розни", - сообщает агентство.



