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В Саудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме

24.04.2019 07:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии. Смертная казнь в стране проходит в виде отсечения головы мечом.


Фото: EADaily
Казнь в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении 37 граждан страны, которых ранее признали виновными в терроризме, сообщает EuroNews.

Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии, создании террористических ячеек и разжигании религиозной вражды. Казни прошли во вторник, 23 апреля, в Эр-Рияде, Медине, Мекке и других городах королевства.

"Смертная казнь была применена... по ряду виновных в принятии идеологий экстремистских террористов и формировании террористических ячеек для коррупции и нарушения безопасности, а также для распространения хаоса и разжигания межрелигиозной розни", - сообщает агентство.

 

 
 
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Казненных обвиняли в следовании экстремистской идеологии. Смертная казнь в стране проходит в виде отсечения головы мечом.
 
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