Спасатели в Витебском районе нашли мины времен войны

Возле деревни Степанково горела сухая трава. Когда спасатели приехали на место происшествия и начали тушить пламя, то обнаружили, что рядом поработали черные копатели - на поверхности лежало несколько снарядов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Марию Воробьеву.

Сотрудники МЧС вызвали саперов. Специалисты обнаружили 36 минометных мин калибра 81 мм. Все находки вывезены в безопасное место и уничтожены.

В Барановичах на территории детского сада обнаружили минометную мину Подробнее