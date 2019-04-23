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Спасатели в Витебском районе нашли мины времен войны
24.04.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Возле деревни Степанково горела сухая трава. Когда спасатели приехали на место происшествия и начали тушить пламя, то обнаружили, что рядом поработали черные копатели - на поверхности лежало несколько снарядов, сообщает
Сотрудники МЧС вызвали саперов. Специалисты обнаружили 36 минометных мин калибра 81 мм. Все находки вывезены в безопасное место и уничтожены.
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Работников МЧС вызвали для тушения пожара в лесу.
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