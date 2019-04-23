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Спасатели в Витебском районе нашли мины времен войны

24.04.2019 08:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спасатели в Витебском районе нашли мины времен войны
БЕЛТА

Возле деревни Степанково горела сухая трава. Когда спасатели приехали на место происшествия и начали тушить пламя, то обнаружили, что рядом поработали черные копатели - на поверхности лежало несколько снарядов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Марию Воробьеву.

Сотрудники МЧС вызвали саперов. Специалисты обнаружили 36 минометных мин калибра 81 мм. Все находки вывезены в безопасное место и уничтожены. 

Спасатели в Витебском районе нашли мины времен войны
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