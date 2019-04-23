Врачи назвали прививки, которые белорусам стоит сделать перед летним отдыхом

Источник материала: Интерфакс

Планируя летний отдых, белорусские врачи призывают соотечественников думать в том числе и о собственном здоровье. В частности, сделать прививки, которые помогут избежать неприятных болезней по возвращении из других стран. Об этом рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

Прививка от желтой лихорадки входит в число обязательных перед поездкой в те регионы, в которых данная болезнь распространена. Собственно, вам и не удастся приехать в выбранный пункт назначения, не сделав данную прививку, справку о которой у вас потребуют вместе с паспортом и билетом.

Вакцинируются от желтой лихорадки за 10-14 день до выезда в эпидемический регион. Таковыми считаются, например, многие страны Африки. Делают прививки от желтой лихорадки в Минске в 19-й Центральной городской поликлинике.

Все другие прививки не носят обязательный характер и могут проводиться по желанию пациента…



ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А

Данной болезнью легче всего заразиться в регионах, где есть море, и где существуют определенные проблемы с водоснабжением. В частности, этим "популярно" популярное нынче у многих туристов азиатское направление.

Чтобы защититься от этого вида гепатита, вакцинироваться необходимо дважды – за 14-21 день до выезда, и через 6 месяцев после возвращения из опасного региона.

Хорошая новость состоит в том, что пройдя вакцинацию от вирусного гепатита А, вы будете защищены от опасного вируса на длительный период времени – скорее всего, на несколько десятилетий.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Прививка от клещевого энцефалита особенно актуальна тем, кто собирается отдыхать в отдельных районах России – таких как Алтай, Урал, Дальний Восток, причем планирует не только и не столько пребывание в больших городах, но и на природе.

По признанию специалистов риск заразиться клещевым энцефалитом там в тысячи разы больше, чем в белорусских лесах. Сделать прививку от данного заболевания необходимо за 21-28 дней до поездки.

КОРЬ

Активно проявляющая себя в последние годы в европейском регионе корь затронула и Беларусь. Впрочем, медики утверждают, что благодаря хорошему охвату прививками населения страны, эпидемиологических последствий она не имела, и была привозной.

Однако проверить свой прививочный статус в поликлинике и сделать прививку от кори, отправляясь в страны, где ситуация с этой болезнью более опасна (например, на Украину), доктора рекомендуют всем сознательным взрослым.

Помимо названных выше прививок, можно также позаботиться о вакцинировании от ДИФТЕРИИ и СТОЛБНЯКА, если есть такая необходимость. В некоторых странах также отмечались данные заболевания.