ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врачи назвали прививки, которые белорусам стоит сделать перед летним отдыхом

24.04.2019 08:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Планируя летний отдых, белорусские врачи призывают соотечественников думать в том числе и о собственном здоровье. В частности, сделать прививки, которые помогут избежать неприятных болезней по возвращении из других стран. Об этом рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

Прививка от желтой лихорадки входит в число обязательных перед поездкой в те регионы, в которых данная болезнь распространена. Собственно, вам и не удастся приехать в выбранный пункт назначения, не сделав данную прививку, справку о которой у вас потребуют вместе с паспортом и билетом.

Вакцинируются от желтой лихорадки за 10-14 день до выезда в эпидемический регион. Таковыми считаются, например, многие страны Африки. Делают прививки от желтой лихорадки в Минске в 19-й Центральной городской поликлинике.

Все другие прививки не носят обязательный характер и могут проводиться по желанию пациента…

Врачи назвали прививки, которые белорусам стоит сделать перед летним отдыхом
ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А

Данной болезнью легче всего заразиться в регионах, где есть море, и где существуют определенные проблемы с водоснабжением. В частности, этим "популярно" популярное нынче у многих туристов азиатское направление.

Чтобы защититься от этого вида гепатита, вакцинироваться необходимо дважды – за 14-21 день до выезда, и через 6 месяцев после возвращения из опасного региона.

Хорошая новость состоит в том, что пройдя вакцинацию от вирусного гепатита А, вы будете защищены от опасного вируса на длительный период времени – скорее всего, на несколько десятилетий.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

Прививка от клещевого энцефалита особенно актуальна тем, кто собирается отдыхать в отдельных районах России – таких как Алтай, Урал, Дальний Восток, причем планирует не только и не столько пребывание в больших городах, но и на природе.

По признанию специалистов риск заразиться клещевым энцефалитом там в тысячи разы больше, чем в белорусских лесах. Сделать прививку от данного заболевания необходимо за 21-28 дней до поездки.

КОРЬ

Активно проявляющая себя в последние годы в европейском регионе корь затронула и Беларусь. Впрочем, медики утверждают, что благодаря хорошему охвату прививками населения страны, эпидемиологических последствий она не имела, и была привозной.

Однако проверить свой прививочный статус в поликлинике и сделать прививку от кори, отправляясь в страны, где ситуация с этой болезнью более опасна (например, на Украину), доктора рекомендуют всем сознательным взрослым.

Помимо названных выше прививок, можно также позаботиться о вакцинировании от ДИФТЕРИИ и СТОЛБНЯКА, если есть такая необходимость. В некоторых странах также отмечались данные заболевания.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируя летний отдых, белорусские врачи призывают соотечественников думать в том числе и о собственном здоровье. В частности, сделать прививки, которые помогут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Играйте на природе, в огороде, у реки. Настольные игры, не требующие стола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • модные женские кожаные куртки 2017 в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика