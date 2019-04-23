Играйте на природе, в огороде, у реки. Настольные игры, не требующие стола

Источник материала: Интерфакс

Чем планируете заняться на майские выходные? Скорее всего, дома вас не будет. У кого-то грядки, у кого-то шашлыки , кто-то, возможно, соберется в поход по близлежащим лесам. И это прекрасно – активность хороша в любом ее проявлении. Но, гарантировано, рано или поздно накроет усталость. В этот момент, вместо того чтобы раздражаться от всего и на всех, сыграйте со своей компанией в настольную игру. И неважно, кто будет рядом: ваш ребенок, бабушка, дедушка, муж, жена или лучшие друзья. Interfax.by совместно с интернет-магазином Igromaster.by подобрали для вас настольные игры, которые гарантировано увлекут любого и будут удобны даже там, где стола нет и быть не может.

Активные настольные игры

Помните это ощущение: только разложили игровое поле, разобрались с правилами, расставили фигурки, как появляется ребенок, которому просто необходимо все потрогать, растащить, развалить. Мы предлагаем вам игры, в которые можно играть вместе с детьми. Они активные, требуют внимательности и скорости. Такие настолки подойдут так же компании, которую просто переполняет энергия.

Уно

"Уно" - популярная во всем мире игра, а также абсолютный хит детских лагерей. Только представьте, с 1971 года продано 150 млн колод. Не теряет увлекательности, даже если участвуют 10 человек. В зависимости от числа игроков, партии могут длиться от 15+ минут.

Цель игры – первым сбросить все свои карты, а когда в руках останется последняя, сказать: "Уно!".

Преимущества "Уно" в том, что игра компактная, в ней легко разобраться, а еще стоит она невероятно дешево.

Свинтус

Считается, что "Свинтус" – это скорее офисная игра. Но она отлично подойдет и для "выездных" игр. Все, что вам нужно, это колода "Свинтуса" и от одного до 10+ человек. Игра похожа на "Уно", но со своими фишками и колоритом. Например, там есть карта, которая заставит всех замолчать. Или та, которая проверит реакцию и скорость игроков.



Цель "Свинтуса" – первым избавиться от всех карт.

Дикие Джунгли

"Дикие джунгли" легко выявят, кто из вас самый внимательный, ловкий и активный. В

этой игре карты поровну делятся между соперниками. Пристально следите за открываемыми карточками, как только вытяните карту, как у соперника, хватайте тотем! Помните, что в колоде есть карты, которые меняют правила игры.



В "Диких джунглях" нельзя путаться, нельзя ронять тотем, нельзя ложно хватать тотем. В общем, придется контролировать все свои порывы и предельно сконцентрироваться. Однако это не отменяет положительных эмоций, которые получите в ходе игры.

Цель – избавиться от всех карт раньше других.

Доббль

"Доббль" – отличный тренажер для внимательности и реакции. Вам будет необходимо раньше всех найти две одинаковые карточки и выкрикнуть их название. Слишком просто? А если мы скажем, что всего карточек 55 и на каждой по 8 различных маленьких изображений? Так что не спешите, если показалось, что пары найдены.



Кроме того, имея всего один набор фишек "Доббль", вы можете играть в целых пять мини-игр, правила которых есть в коробке. А еще можно придумать что-то свое.

"Доббль" можно спокойно бросить в сумку с влажным после купания полотенцем или бутылками с водой, ведь картинки надежно защищены жестяной баночкой.

Спокойные настольные игры

Если вы в деревне у бабушки или помогаете сажать огурцы маме на даче, и так вышло, что все ваше окружение почти всю жизнь прожило в СССР, это не значит, что о настолкахпридется забыть. Есть варианты, в которые будет одинаково интересно играть как старшему поколению, так и молодежи.

Шахматы

Вы не умеете играть в шахматы? Уверены, что ваши родные довольно быстро объяснят азы. Это на первый взгляд кажется, что шахматы – очень сложная игра, доступная к понимаю лишь избранным. Запомните, как ходят фигуры, и создавайте свои выигрышные комбинации.



Если раньше шахматы – это была тяжелая коробка с деревянными фигурами, то сейчас есть почти невесомые чуть ли не карманные версии. А также магнитные варианты, которые будут идеальны для игры на природе, в машине или поезде.

Руммикуб (дорожная версия)

Игра, в которой вы сами каждый раз придумываете новый вариант правил. Дорожная версия "Руммикуба" хороша тем, что она очень компактная и позволяет играть хоть на берегу реки. Здесь не нужна ловкость, скорость, главное – логика. Отлично подойдет для компании любого возраста.



Цель игры – избавиться от всех имеющихся фишек. Правила только на первый взгляд кажутся сложными, на самом деле все довольно легко и, что самое главное, вариативно.

Сет

Игра, требующая логического и образного мышления. В "Сет" каждая карта уникальна и имеет четыре признака: цвет (красный, зелёный или фиолетовый), символ (ромб, волна или овал), закраску (сплошная, заштрихованная или пустая) и число символов (1, 2 или 3 символа). Вам необходимо собрать как можно больше наборов из трех карт, объединенных каким-либо признаком. Так как заняты в поиске не только вы, важно быть самым первым.



"Сет" легко взять с собой, колода поместится даже в кармане.

Iota

Iota или "Ётта" – это что-то среднее между домино и "Сет". У каждой карты есть по три признака: цвет, форма, число. Игроки получают по четыре карты, а одна кладется в центр. Вам необходимо выложить от одной до четырех карт, чтобы получилась Линия или Цепочка.



Iota не займет много места в вашей сумке, а жестяная банка для карт убережет их от непредвиденных внешних воздействий. В "Ётта" можно играть даже вдовем.

Настольные игры для молодежи

Если вы фанат детективов и квестов, но боитесь брать с собой любимые игры, потому что боитесь растерять детали, присмотритесь к следующим вариантам. Здесь и загадки, и разоблачения, при этом они компакты и не содержат большое количество элементов.

Серия квестов Элементарно

Лучший способ сплотиться, узнать друг друга получше, научиться доверять – это провести время с играми "Элементарно". Здесь вам всей компанией придется раскрывать преступление при помощи информации на картах. Анализируйте, подбирайте те сведения, которые касаются вашего дела, отметайте лишнее.



"Элементарно " состоит всего из 37 карточек, при этом у вас есть возможность регулировать уровни сложности игры.

Находка для шпиона

Тоже отличная игра для того, чтобы избавиться от неловкого молчания в компании, потому что в игре "Находка для шпиона" необходимо будет много говорить, задавать много вопросов. Кроме того придется анализировать все услышанное и делать выводы.



В "Находке для шпиона" есть что-то от мафии, но здесь нет ведущего, поэтому в процесс будут вовлечены все. Здесь есть ограничение по времени, множество локаций (которые вы возведете собственной фантазией), а также накал страстей, потому что шпион и тот, кто его вычисляет, могут сидеть рядом друг с другом.

Игру удобно взять куда-то с собой, потому что опять же, здесь нет фишек, огромного игрового поля, кубиков, только карточки.

Настольные игры для пикника с семьей или друзьями

Игры, правила которых многим известны с детства, либо с которыми легко разобраться буквально за минуту. Это игры, где не получится отсидеться в уголке. В процесс будут вовлечены все, тем и интереснее. Играть можно людям любых возрастов и, что удобно, в большинстве случаев совершенно не нужно игровое поле.

Крокодил

"Крокодил" известен практически так же, как игры в слова и города. Здесь необходимо жестами объяснять загаданное. Играть можно как с инвентарем в виде готовых карточек, так и загадывать слова друг другу самостоятельно.



Если играете без уже имеющихся карточек, то есть возможность самостоятельно регулировать тематику игры, ее "жесткость".

Существуют варианты "Крокодила", где нужно рисовать или объяснять загаданное слово синонимами. В любом случае, это будет очень эмоционально.

Диксит

Придумывайте ассоциации, глядя на необычные большие красочные карты. "Диксит" будет интересен, как детям, так и взрослым. В него можно играть большой компанией, до 12 человек.



Играя в "Диксит", вы будете много говорить, взаимодействовать друг с другом, а фантазия разгуляется не на шутку. Плюс здесь есть голосование, а значит, придется не только подбирать ассоциации, но и анализировать то, что придумали другие. Отличная прокачка мыслительных процессов.

Кубики Историй

Почти записались на дорогие курсы сторителлинга? Подождите, есть вариант получше! "Кубики историй" не только научат вас сочинять истории, буквально из ничего, но и позволят отработать навык рассказчика. Не исключено, что эта игра откроет в вас талант, о котором даже никто не подозревал.



Девять кубиков, девять изображений для вдохновения, а дальше только ваша фантазия.

Кстати, умение рассказывать истории – это навык, присущий лидерам. Как еще заинтересовать и заставить вам довериться, как не с помощью интересного рассказа.